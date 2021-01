Bochumer Bürger können Ideen zu "Gerthe-West" einreichen

Im Dezember demonstrierten Mitglieder der Bürgerinitiative "Gerthe-West - so nicht!" vor dem Amtshaus im Stadtteil gegen das geplante Wohnungsbauprojekt.

Bochum-Gerthe Stadt Bochum und NRW-Urban laden zur Online-Information ein. Drei Planungsteams präsentieren erste Entwürfe. Dokumentation ist geplant.

Bürgerbeteiligung ist in Corona-Zeiten mehr als schwierig. So ist an Bürgerversammlungen etwa derzeit gar nicht zu denken. Dennoch haben die Bochumer das Mitspracherecht gerade auch bei großen

Bis Sonntag können sich Bochumer über den Planungsstand informieren

So laden die Stadt Bochum und ihr Treuhänder „NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH“ bis Sonntag, 10. Januar, alle Interessierten ein, sich online unter https://www.bochum.de/Amt-fuer-Stadtplanung-und-Wohnen/Beteiligung über die zu informieren.

Fragen stellen und Vorschläge machen

Drei beauftragte Planungsteams präsentieren dort ihre ersten Ideen. Bürgerinnen und Bürger können darüber hinaus Fragen stellen und eigene Ideen einreichen, die den Planungsteams, den übermittelt werden. Danach ist die Veröffentlichung einer Dokumentation zu dieser Beteiligungsphase vorgesehen.

Planungswerkstatt musste abgesagt werden

Die eigentlich für Mitte November geplante erste Planungswerkstatt musste aufgrund der kurzfristig verschärften Coronaschutzmaßnahmen abgesagt werden. Um die Bürgerinnen und Bürger dennoch zu einem frühen Zeitpunkt der Rahmenplanung zu informieren und beteiligen, wurde in Abstimmung mit dem Begleit- und Empfehlungsgremium dieses Ersatzformat entwickelt.

so betont die Stadt, auch bei den folgenden Schritten zur Rahmenplanung im Jahr 2021 gewährleistet. Insbesondere solange Präsenzveranstaltungen nicht oder nur eingeschränkt möglich sind, wird es zukünftig weitere digitale (auch interaktive) Formate geben.

