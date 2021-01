Bochumer Kauffrau erhält Applaus für Aktion gegen Lockdown

Tina Nordhausen spricht in der Wattenscheider Fußgängerzone mit Passanten, die ihre Initiative gut finden aber namentlich nicht genannt werden möchten. Im Hintergrund das kleine Modegeschäft.

Bochum. Die Inhaberin eines Modegeschäftes beteiligt sich an Protest-Aktion. Sie gibt bestellte Waren heraus. Das Ordnungsamt hat sie im Blick.

Das kleine Modegeschäft auf der Ecke an der Wattenscheider Ostraße, der lokalen Einkaufsmeile vor Ort, gibt es seit mehr als fünf Monaten. Jetzt geht es schon um die Existenz. Die Inhaberin Tina Nordhausen hat vom Beginn des zweiten Lockdowns für den Handel ihr Geschäft zum Abholen bestellter Ware geöffnet gehalten. Sie weiß, dass etliche kleinere Einzelhändler ganz ähnlich wie sie denken. Doch viele hätten schlicht Angst.

Mit ihrer schwarzen Mund-Nasen-Bedeckung steht sie beinahe etwas trotzig vor dem Eck-Ladenlokal. Ein Tisch mit Desinfektionsmittel und Mund-Nasenschutz-Masken blockiert den Zugang. "Ich halte mich an alle Hygieneauflagen, trotzdem hat mich das Ordnungsamt im Blick", sagt sie.

Stadt will keine Anzeige erstattet haben

Ihren Angaben zufolge habe sie am vergangenen Freitag eine Anzeige erhalten, die noch schriftlich zugestellt werde. Schon zuvor, berichtet sie, habe sie vom Ordnungsamt eine Ermahnung bekommen. "Jemand sagte mir, 'wenn ein Kunde vor dem Schaufenster steht, ist er quasi im Geschäft`."

Auf Anfrage der WAZ verneint die Stadt, eben dass es aufgrund dieser Art der eine Anzeige gegeben habe. "Die Ladeninhaberin muss sich aber genau an die Auflagen halten", so Stadtsprecher Thomas Sprenger. Er will nicht ausschließen, dass es eine Verwarnung durch Ordnungsamtsmitarbeiter aufgrund anderer Verstöße gegeben haben könnte.

Gerd Marquis kommt gerade vorbei und sieht die Schilder an der Schaufensterscheibe, sogar ein kleines Filmchen hat Tina Nordhausen, die auch Diplom Designerin ist, produziert. Es läuft über einen Flachbildschirm und der steht direkt im Schaufenster. Das schafft Aufmerksamkeit, wie sie sie bereits in den Sozialen Netzwerken reichlich bekommt. Marquis hat Verständnis für die Aktion: "Irgendwie muss es ja auch weiter gehen. Ich find das gut."

Ein anderer Passant zeigt die Straße hinauf, wo in einem Billig-Discounter durchaus andere Waren angeboten werden. Zwar sei ein Teil davon abgehängt und dürfe nicht verkauft werden aber das Geschäft hat tatsächlich geöffnet. Kunden gehen ein und aus.

"Dann wird die Ware verscherbelt"

Detlef Eis, Geschäftsmann aus Oberhausen und ein Bekannter von Tina Nordhausen ist ebenfalls gekommen, um sich vor Ort anzuschauen, wie das kleine Geschäft versucht, wenigstens ein wenig Umsatz zu machen: "Das ist doch alles Winterware, die hat doch stündlich weniger wert und spätestens im Februar wird sie dann nur noch verscherbelt." Er selbst überlege, es in seinem Geschäft in Oberhausen eventuell künftig ähnlich wie die Wattenscheiderin zu handhaben.

Tina Nordhausen gibt an, für die Monate November und Dezember Anträge auf öffentliche Corona-Hilfe gestellt zu haben. "Bekommen habe ich bislang rein gar nichts". Sie versteht auch nicht, warum etwa die Kunden großer Elektro- oder Bücherketten, online bestellte Ware abholen könnten und dann stünden sogar lange Schlangen vor dem Schalter, so schlimm sei die Situation in Wattenscheid doch nicht.

>>>Stadt verweist auf die NRW-Coronaschutzverordnung

Für Geschäftsleute gilt insbesondere das Abstands- und Hygienegebot. Insbesondere für Einzelhändler wichtig ist folgender Passus aus §11 der Verordnung: "…Zulässig ist insoweit lediglich der Versandhandel und die Auslieferung bestellter Waren, die Abholung bestellter Waren durch Kunden ist nur zulässig, wenn sie unter Beachtung von Schutzmaßnahmen vor Infektionen kontaktfrei erfolgen kann."

Organisiert wird die bundesweite Aktion "Wir machen AUFmerksam" von Uwe Bernecker vom Frankfurter Modelabel Funky Staff und Günter Nowodworski, Inhaber einer Kommunikations-Agentur.

