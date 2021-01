Bochumer Rettungsdienst: Noch reichen Akutbetten in Kliniken

Bochum. Noch finden die Rettungswagen genug freie Kapazitäten für ihre Patienten. Doch die Pandemie hat andere Auswirkungen auf die Versorgung.

Noch genau 25 freie Intensiv-Betten meldet das Divi-Krankenhaus-Register für Bochum am Montag (11.). 17,4 Prozent der Bochumer Intensivbetten sind derzeit von Covid-19-Patienten belegt. Doch Prof. Dr. Christoph Hanefeld, ärztlicher Leiter des Bochumer Rettungsdienstes, macht ganz deutlich: "Niemand, der jetzt akut schwer erkrankt ist, muss sich sorgen, dass er nicht optimal versorgt wird." Doch natürlich habe die Pandemie Auswirkungen auf die Abläufe beim Rettungsdienst.

An sieben über das Stadtgebiet verteilten Rettungs- bzw. Feuer- und Rettungswachen sind ständig 16 Rettungsfahrzeuge stationiert. Hinzu kommen fünf Notarztwagen, die bei schwereren Fällen hinzu gerufen werden. Simon Heußen ist als Chef der Bochumer Feuerwehr auch für den Rettungsdienst verantwortlich: "Was derzeit auffällt, sind verlängerte Übergabezeiten von der Krankenhäuser", so Heußen. Von Staus der Rettungswagen vor den Kliniken könne aber zumindest in Bochum keine Rede sei.

Es komme vor, dass eine Klinik nicht mehr genug Kapazitäten habe, aber das sei auch außerhalb der Pandemie schon einmal vorgekommen. Es gebe zur Zeit immer noch genügen Anlaufstellen. Je nach Ort des Einsatzes würden dafür auch die entsprechenden Kliniken direkt in den Nachbarstädten angesteuert.

Mitarbeiter sind sehr belastet

Gerade zu Anfang der Pandemie im Frühjahr vergangenen Jahres gab es den Effekt, dass Patienten auch mit gefährlichen Beschwerden erst spät den Notruf wählten. Hanefeld sendet daher die deutliche Botschaft, dass "dringende Eingriffe und Operationen wie bisher stattfinden". Anders sehe es bei nicht sofort nötigen Eingriffen aus. Hier gebe es durchaus Verschiebungen. Dabei verhehlt der ärztliche Direktor des Kath. Klinikums Bochum natürlich nicht, dass die Mitarbeiter der Krankenhäuser derzeit allesamt unter besonderer Belastung stünden.

