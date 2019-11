Bochum. Die Bochumer Seebären treten beim WDR-Sängerwettstreit an. Am 22. November wird die erste Folge ausgestrahlt.

Bochumer Shanty-Chor möchte der beste Chor im Westen werden

Bühne frei für 20 Chöre beim größten Wettbewerb Nordrhein-Westfalens: Zum vierten Mal sucht der WDR den „besten Chor im Westen“. Auch der Bochumer Shanty-Chor ist im Rennen.

Und so läuft der Wettstreit: Vor den Augen und Ohren einer mit u.a. Beatrice Egli und Giovanni Zarrella prominent besetzten Jury traten jeweils zehn Chöre in zwei Vorentscheiden an, die dieser Tage auf Zeche Zollverein aufgezeichnet wurden und am 22. und 29. November ausgestrahlt werden.

Zwei Vorentscheidungen

Der Shanty-Chor ist in der ersten Staffel dabei, die am Freitag (22.11.) um 20.15 Uhr im WDR-Fernsehen gesendet wird. Die Bochumer Seebären müssen sich mit Ensembles wie dem Heartchor Krefeld, den Joyful Voices (Hilden) und den Starlights aus Ostbevern messen. „Für uns ist die Teilnahme eine große Sache“, sagt der Vorsitzende des Shanty-Chores, René Kerksick.

Die Bochumer hatten sich für die Teilnahme beworben, Werbefilme und Tonaufnahmen wurden an den WDR geschickt. 330 Chöre waren in der Verlosung, 20 wurden am Ende ausgewählt. „Das wir darunter waren, macht uns natürlich stolz!“, sagt Kerksick.

Zehn Chöre im Halbfinale

Nach den Vorausscheidungen treten die verbliebenen besten zehn Chöre im Halbfinale (6. Dezember, 20.15 Uhr, live im WDR Fernsehen) und dann im Finale (13. Dezember, 20.15 Uhr, live im WDR Fernsehen) gegeneinander an. Ob der Bochumer Shanty-Chor es schafft, dabei zu sein, das wird nach der Sendung am Freitagabend feststehen.

„Der beste Chor im Westen“ darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro und einen Auftritt mit dem WDR-Rundfunkchor in seiner Heimatstadt freuen.