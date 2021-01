Bochumer Sternsinger verteilen den Segen am Autofenster

Bochum-Ehrenfeld. Die Sternsinger in Bochum sammeln Spenden beim „Segens Drive In“. Die Autofahrer finden das super -- nur die kleinen Könige bleiben kritisch.

Rund um Heilige Drei Könige schlägt gemeinhin die große Stunde der Sternsinger. Unverdrossen stapfen sie von Haustür zu Haustür, um den Segen zu bringen und nebenbei etwas Geld für notleidende Kinder zu sammeln. Doch tagelang bei wildfremden Leuten zu klingen und ihnen ein Lied zu singen, ist angesichts der Corona-Pandemie derzeit schlicht nicht möglich. Viele Kirchengemeinden lassen ihre Sternsinger-Aktionen daher notgedrungen ausfallen – andere hingegen gehen kreativ mit der verflixten Lage um.

So wie , die eine Anregung des Bistums Essen dankbar aufgriff. Die Idee: Wenn die kleinen Könige nicht zu den Menschen nach Hause gehen können, dann müssen die Menschen eben zu ihnen kommen. Der sogenannte „Segens Drive In“ war geboren. Ähnlich wie im Schnellimbiss an der Autobahn kann man hier mit dem eigenen Wagen vorfahren und bekommt den Segen samt des obligatorischen Aufklebers für die Haustür von den Sternsingern mit viel Charme und coronagerechtem Abstand durchs Autofenster gereicht.

Über 10.000 Euro kommen an Spenden zusammen

Und das kommt super an: Stolze 9.819,79 Euro landen am Ende des Tages in den Spendenbüchsen der Gemeinde. Dazu kommt der Verkauf von Weihnachtskarten sowie über 1000 Euro an Spenden, die über das Online-Konto der Gemeinde eingegangen sind. „Am Ende haben wir mehr Geld eingenommen als bei den herkömmlichen Rundgängen in den letzten Jahren“, erzählt Cordula Wiemann, die die Sternsinger-Aktion bei St. Meinolphus seit vielen Jahren mitorganisiert. „Für uns war das ein voller Erfolg.“

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Dafür wurde der Parkplatz hinter der Bundesknappschaft von der Gemeinde am Samstag ein wenig zweckentfremdet. Zwei große Zelte stehen bereit – jeweils eins für Autofahrer und Fußgänger. Da bildet sich zwar kein großer Stau, doch beständig tröpfelt ein Auto nach dem nächsten auf den großen Platz.

Ganz vorn werden sie von den sympathischen Sternsingern mit Krone und Mundschutz empfangen: Pia (11), Greta (9), Marie (9) und Max (7) sind gerade im Einsatz. Mit einer langen Angel reichen sie die Spendendose mitsamt Broschüre und Aufkleber an die Autofenster. Wie üblich ein Lied singen dürfen sie leider nicht, dafür haben sie sich einen coolen Spruch überlegt: „Wir wollten eigentlich heut‘ den Segen zu euch bringen“, sagen sie. „Wir dürfen es nicht, ihr lieben Leut‘, und auch nicht zu euch singen.“

Autofahrer sind weitaus spendabler

Trotzdem: Die Autofahrer sind hoch erfreut. „Ich finde die Idee super“, sagt Stefanie Spanke, die über die Gemeinde von der Aktion erfahren hat. Waffeln und andere Süßigkeiten hat sie dabei – und natürlich etwas Spendengeld. „Es zeigt sich, dass die Menschen wesentlich spendabler sind, wenn sie extra zu uns kommen müssen als wenn man bei ihnen klingelt“, sagt Cordula Wiemann. „Da ist viel öfter auch ein 50-Euro-Schein dabei.“ Schon zur Mittagszeit türmt sich zudem ein imposanter Berg an Süßkram im Sternsinger-Zelt auf.

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen und viel mehr: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++

Nur die kleinen Könige selber stehen ihrem „Drive In“ eher skeptisch gegenüber: „Klar ist das schön hier, aber von Haus zu Haus zu laufen, macht einfach viel mehr Spaß“, sagt Pia, die schon seit einigen Jahren als Sternsingerin aktiv ist. Jetzt steht sie hier und tritt von einem Bein aufs andere, denn mächtig kalt ist es natürlich auch. Daher achtet die Gemeinde darauf, dass kein Sternsinger länger als eine Stunde draußen stehen muss.

So ist die Hoffnung groß, dass der „Drive In“ ein einmaliges Erlebnis bleibt. „Nächstes Jahr wollen wir wieder um die Häuser ziehen“, sagt Pia fest entschlossen. Und schon kommt das nächste Auto vorgefahren…

Info: Auch andere Gemeinden machen mit

Einen „Segens Drive In“ gab es am Samstag auch in Laer. Über 100 Autos zählten die Sternsinger vor der Fronleichnamskirche. „Damit haben wir wohl den Nerv der Leute getroffen“, freute sich Isabell Wrede, die die Aktion organisiert hat.

Die Sternsinger der Gemeinde Herz Mariä in Wattenscheid standen auf dem Wochenmarkt und sammelten Spenden.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.