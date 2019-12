Bochum. Die Bochumer Symphoniker werden 100 Jahre alt. Eine Poster-Ausstellung blickt auf die bewegte Geschichte des Orchesters zurück.

Bochumer Symphoniker: Ausstellung bezeugt bewegte Geschichte

Bis Freitag, 20. Dezember, kann die Poster-Ausstellung „100 Jahre Bochumer Symphoniker – Die Geschichte unseres Orchesters“ im Atrium der Hauptverwaltung der Stadtwerke Bochum, Ostring 28 besucht werden. Zusammengestellt hat sie der BoSy-Freundeskreis.

Plakate aus allen Epochen

2009, als die Bochumer Symphoniker ihr 90-jähriges Jubiläum begingen, entstand der erste Teil dieser Ausstellung. Zum 100. Geburtstag in diesem Jahr wurde sie in erweiterter und aktualisierter Form neu aufgelegt. Neben Plakaten über die Anfänge der Orchestermusik in Bochum und die Epochen der Generalmusikdirektoren von 1919 bis heute, wird über die Entstehungsgeschichte des Musikforums, die musikalischen Projekte aus Gegenwart und jüngerer Zeit, die 25-jährige Geschichte der Stadtteil-Konzerte in Bochum sowie die Musikvermittlung in Wort und Bild informiert.

Bereits im Frühjahr zu sehen

Die Ausstellung war für kurze Zeit am BoSy-Jubiläumswochenende am 18./20. Mai zu sehen, daneben war sie – ein wenig unauffällig – in der spielfreien Zeit in den Fenstern des Zwischenfoyers des Anneliese-Brost-Musikforums platziert. Im Stadtwerke-Atrium kommt der informative Rückblick auf die Orchestermusik in Bochum trefflich zur Geltung.

Öffnungszeiten des Stadtwerke-Atriums:

montags 7 bis 17 Uhr, dienstags und mittwochs 7.45 bis 17 Uhr, donnerstags 7.45 bis 18 Uhr, freitags 7.45 bis 15.15 Uhr. Eintritt frei.