Bochumer Symphoniker gratulieren VfL mit Triumphmarsch

Bochum. Gänsehaut pur: Kurz nach dem Aufstieg des VfL in die Bundesliga gratulieren die Bochumer Symphoniker mit Verdis Triumphmarsch auf Youtube.

Nicht nur der VfL Bochum sorgt am Sonntag für Gänsehaut-Momente: So gratulieren die Bochumer Symphoniker den Fußballern auf Youtube zum Aufstieg - und spielen zur Feier des Tages Giuseppe Verdis Triumphmarsch. "Wir sind stolz auf den VfL und gratulieren euch zum Aufstieg in die erste Bundesliga!", sagt Generalmusikdirektor Steven Sloane - natürlich im VfL-Trikot.

Orchesterinspektor Jürgen Eckstein verschweigt nicht, manchmal "gezittert" zu haben und lobt: "Ihr habt eine Super-Sasion gespielt. Wir freuen uns mit euch auf die erste Bundesliga!"

