Bochumerin hat drei Fehlgeburten: Sie will anderen helfen

Bochum Wattenscheid Susanne Starkmuth verliert drei Kinder, fühlte sich im Verarbeitungsprozess uninformiert. Was sie dagegen tat und wie sie damit anderen hilft.

„Fehlgeburten sind normal und sie gehören in die Mitte der Gesellschaft!“ Kein anderer Satz von Susanne Starkmuth aus Bochum-Wattenscheid wäre besser geeignet, um das zusammenzufassen, was der 45-Jährigen am Herzen liegt: „Ich wünsche mir für alle Menschen eine vollumfängliche Aufklärung über dieses – zumeist in der Gesellschaft noch immer als Tabu geltende - Thema.“

Ihr stärkster Antrieb ist ihre eigene Geschichte: Susanne Starkmuth brachte drei ihrer Kinder nicht lebend zur Welt. Diese Erfahrungen haben sie zu Recherchen angespornt, die wiederum dazu führten, ein eigenes Internet-Forum und schlussendlich auch eine Selbsthilfegruppe für Eltern von Sternenkindern (im Mutterleib oder kurz nach der Geburt verstorbene Kinder) in Wattenscheid zu gründen.

Bochumerin eignete sich zur Verarbeitung ihrer Fehlgeburten selbst Wissen an

Susanne Starkmuth erlitt 2015 kurz hintereinander zwei Fehlgeburten. „Ich wurde schwanger, verlor das Kind in der neunten Woche, wurde schon im nächsten Zyklus wieder schwanger – und erneut brach die Schwangerschaft in der neunten Woche ab“, berichtet sie.

Eiskalt habe sie die Situation erwischt, sie sei völlig unaufgeklärt über das Thema Fehlgeburten gewesen, wusste nicht, wie sie mit den Geschehnissen umgehen sollte. Vor allem habe sie geglaubt, sie sei ganz allein mit dieser Erfahrung. „Ich habe viel gelesen, um irgendwie dieser Ohnmacht, Hilflosigkeit und natürlich auch der Unwissenheit zu entkommen“, sagt Susanne Starkmuth, die mittlerweile Mutter von fünf Kindern ist.

„Jede dritte bis sechste Frau erleidet eine Fehlgeburt“

Bücher und wissenschaftliche Texte haben Susanne Starkmuth geholfen. Dadurch erkannte die Bochumerin: „Fehlgeburten passieren häufig, es ist nicht meine Schuld!“ Und sie stellte fest: Sie ist nicht allein. „Jede dritte bis sechste Frau bringt eine Schwangerschaft nicht durch die Geburt eines lebenden Kindes zu Ende“, so Susanne Starkmuth. „Allerdings ist die Dunkelziffer weitaus höher, denn viele Frauen sprechen aus Scham nicht darüber.“

Nach eigenem Internetforum nun auch

Nur zwei Jahre später verlor sie erneut ein Kind, dieses Mal in der 16. Woche. Auf der Suche nach Austausch mit „Gleichgesinnten“ fand Susanne Starkmuth kein einziges Forum im Internet, das eigens dieses Thema behandelt. „Und wenn, gingen sie mir nicht weit genug“.

Darum rief sie selbst eins ins Leben, bringt Menschen zusammen und betreibt Aufklärungsarbeit. Unter www.fehlgeburt.info geben sich Menschen mit ähnlichen Erfahrungen gegenseitig Hilfestellungen, können sich informieren und austauschen.

Dabei geht es nicht nur um das traumatische Erlebnis selbst, sondern auch um die Zeit danach, die Planung einer neuen Schwangerschaft, durch die Schwangerschaft hindurch – bis hin zur Geburt des Kindes. „Als logische Konsequenz habe ich nun auch eine Selbsthilfegruppe vor Ort gegründet, die sich ein Mal im Monat in Wattenscheid trifft.“

Mehr Informationen – wie Ort und Zeit der Treffen – sowie die Möglichkeit zur zwingend erforderliche Voranmeldung erhalten Sie über die Katholische Erwachsenen- und Familienbildungsstätte (KEFB) Wattenscheid unter der Telefonnummer 0234 95089-11 oder per Mail an bochum-wattenscheid@kefb.info.

