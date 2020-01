Bochum. In einer Baugrube in der Innenstadt von Bochum liegt womöglich eine Bombe. Die Feuerwehr hat einen Kampfmittelexperten aus Arnsberg angefordert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bombenverdacht in Bochum: Kampfmittelexperte auf dem Weg

Wegen des Verdachts eines Kampfmittelfundes ruht die Großbaustelle an der Viktoriastraße in Innenstadt von Bochum. Die Feuerwehr hat einen Kampfmittelspezialisten aus Arnsberg angefordert. Dieser wird voraussichtlich gegen 18 Uhr eintreffen. Erste Vermutungen der Feuerwehr deuten auf eine Mörsergranate hin.

In gut sechs Meter Tiefe liegt das verdächtige Objekt. Feuerwehr-Einsatzleiter Christoph Kutz und zwei Mitarbeiter des Abbruchunternehmens Moß untersuchen die verdächtige Stelle. Foto: Michael Weeke

„Wir wissen noch nichts Genaues“, sagt Feuerwehr-Sprecher Martin Hüdepohl. Feuerwehreinsatzleiter Christoph Kutz habe in der Baugrube des künftigen Viktoria-Karrees direkt an der Junggesellenstraße in etwa sechs Meter Tiefe „etwas Metallisches“ (O-Ton) entdeckt.

Die Feuerwehr hat auf der Baustelle an der Viktoriastraße den ersten Verdacht, dort könne eine Bombe liegen, untersucht. Foto: Andreas Rorowski

Es gebe den Verdacht, dass es sich dabei um eine Mörsergranate aus dem Zweiten Weltkrieg handeln könne. „Weil wir das nicht genau beurteilen können, haben wir einen Spezialisten aus Arnsberg angefordert. Erst dann ist eine abschließende Einschätzung des Gegenstandes und zu weiteren Maßnahmen möglich“, hieß es gegen 17 Uhr bei der Feuerwehr. Der verdächtige Bereich bleibt bis zur endgültigen Klärung abgesperrt.

Die Bogestra hat reagiert. „Wir haben von den Behörden die Anweisung erhalten, ab sofort die Viktoriastraße nicht mehr zu befahren“, erklärt Sprecher Christoph Kollmann. Betroffen sind die Linien 353 und 365. Die Busse werden umgeleitet. Die Fahrgäste werden per Durchsage über den Fund eines möglichen Blindgängers auf dem ehemaligen Justizgelände informiert. Aktuell sei unklar, wie es mit dem öffentlichen Nahverkehr in der Innenstadt weitergeht.

Verdächtiger Gegenstand am Nachmittag gefunden

Ein glücklicher Umstand hat dazu geführt, dass der verdächtigte Gegenstand am Nachmittag gefunden wurde. „Freitagmittag machen wir immer Feierabend“, sagt Projektleiter Frank Sauermilch vom Abbruchunternehmen Moß aus Lingen, das seit knapp einem Jahr den ehemaligen Justizkomplex in der Innenstadt abreißt. „Wir wollten an einer Stelle aber noch weiter ausbaggern“, so Sauermilch. Und dabei sei dem Polier Suljo Alic der verdächtige Gegenstand aufgefallen.

Hier wurde der mutmaßliche Blindgänger gefunden. Foto: Andreas rorowski

Sofort habe er dem Baggerfahrer signalisiert, das Graben einzustellen. Die herbeigerufene Feuerwehr habe dann festgestellt, dass es sich möglicherweise um einen Kampfmittelfund handelt. „Die Rede ist von einer Mörsergranate, die auch nicht mehr scharf ist“, so der Moß-Projektleiter. Genau könne das aber nur der Kampfmittelräumdienst beurteilen, der noch am Abend nach Bochum kommen und die Lage beurteilen wird.

Bei Großbaustellen wie dieser in der Bochumer Innenstadt gibt es immer wieder Kampfmittelfunde. „Ich war Projektleiter in Essen am Limbecker Platz“, sagt Frank Sauermilch. Dort seien zweimal Bomben entschärft und die Umgebung evakuiert worden. Alle fünf, sechs Jahre passiere es schon, dass auf Moß-Baustellen Kampfmittel gefunden werden. Er geht davon aus, dass in Bochum am Montag die Arbeiten wie gewohnt fortgesetzt werden können.