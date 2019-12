Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Busse fahren als Ersatz

Weil der Streckenabschnitt zwischen Stiftstraße in Langendreer und der Crengeldanz-Brücke in Witten noch nicht fertig ist, die 310 und auch die neue Linie 309 laut Fahrplan nun aber schon über die neue Streckenführung fahren müssen, werden Busse eingesetzt. Diese pendeln im neuen 15-Minuten-Takt zwischen dem S-Bahnhof in Langendreer und Witten-Crengeldanz (Haltestelle auf Höhe des Edeka).

Zwischen Witten-Crengeldanz und -Heven werden weiterhin die aktuellen M-Wagen eingesetzt, die aus dem Bogestra-Depot an der Engelsburg in Bochum morgens zum Einsatzort nach Witten (und abends wieder zurück) gefahren werden – weiterhin über Kaltehardt. „Die Strecke wird aber nur noch für betriebliche Belange der Bogestra eingesetzt“, sagt Unternehmenssprecher Christoph Kollmann. Die Niederflurbahnen können erst über die neue Strecke rollen.

Von Witten aus werden die beiden Straßenbahnlinien bis zur Fertigstellung der endgültigen Strecke weiterhin die Haltestelle am Papenholz anfahren.