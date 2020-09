Ein Hingucker: Diese künstlerisch gestaltete Stromkasten steht an der Laarmannstraße in Bochum.

Stadtbild CDU will das Bild von Stromkästen in Bochum verbessern

Bochum. Die CDU in Bochum fordert die Stadtwerke auf, weitere Stromkästen mit dem Bochum-Logo zu versehen. Das soll Farbschmierereien verhindern.

Die CDU-Ratsfraktion fordert, dass Stromkästen in Bochum flächendeckend vor Farbschmierereien geschützt werden.

In den vergangenen Monaten haben die Stadtwerke einen Teil ihrer Stromkästen mit dem „Bochum-Logo“ versehen. Das begrüßt die CDU, da sie „die bis dato unansehnlichen und mit Farbschmierereien versehenen Kästen in einen gepflegten Zustand versetzt und darüber hinaus zur Verbesserung des Stadtbildes beiträgt“.

CDU: Alle Stromkästen sollen einheitlich mit Bochum-Logo versehen werden

Ratsmitglied Angelika Dümenil: „Es ist augenfällig, dass die mit dem Logo versehenen oder aber anderweitig gestalteten Stromkästen für diejenigen, die bisher für die Verunstaltung der Kästen verantwortlich waren, aus Gründen eines ,Ehrenkodex’ als Fläche für Schmierereien nicht mehr in Frage kommen.“

Die CDU-Fraktion hat bei den Stadtwerke bereits angefragt mit dem Ziel, weitere Stromkästen zu schützen.„Leider gibt es stadtweit noch eine Vielzahl an Stromkästen, die sich in dem oben beschriebenen Zustand befinden. Um das Stadtbild zu verbessern sollte man alle Stromkästen in Bochum einheitlich mit dem Logo versehen“, so Angelika Dümenil.

Hier finden Sie den WAZ-Newsletter für Bochum.