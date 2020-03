Bochum In der Corona-Krise bieten immer mehr Restaurants in Bochum einen Abhol- und Bringservice an. Rettung garantiert allerdings auch Drive-in nicht.

Mit dem Auto vorfahren, Tüte durchs Fenster annehmen und es sich zu Hause schmecken lassen: Das kannten Kunden bisher nur von einschlägigen Burger-Ketten. In der Corona-Krise entdecken auch Bochumer Restaurants den Drive-in-Service für sich. So soll zumindest ein Teil des Geschäftes gerettet werden.

"Bitte kaufen Sie gerade jetzt lokal! (...) Lassen Sie sich Ihr Essen liefern oder bestellen Sie zum Mitnehmen!" In ganzseitigen Anzeigen ruft die IHK in Bochum derzeit zur Solidarität mit Handel und Gastronomie auf. Ein Hilferuf in höchster Not. Die Folgen der Zwangsschließungen nehmen vielerorts existenzbedrohende Ausmaße an.

Coronavirus in Bochum: Aufgeben ist keine Option

Werner Boxbücher (67) hält dagegen. Traurig blickt der Inhaber des Tapas-Restaurants "La Mesa" an der Bessemerstraße in den menschenleeren Gastraum. Um diese Zeit, samstags um 19 Uhr, würde hier Hochbetrieb herrschen. Doch seit knapp zwei Wochen ruht der Betrieb.

"Nichts zu tun, ist für mich keine Option", sagt der Unternehmer. Nach einer Krisensitzung mit seiner Mannschaft traf er zwei Entscheidungen. Um die Jobs zu retten, wird Kurzarbeit beantragt. Um den Laden nicht komplett dichtzumachen, wird auf Abholservice umgestellt. Das gab's im "La Mesa" noch nie.

Stammgäste nutzen das Angebot

Seit Mittwoch vergangener Woche läuft der Außer-Haus-Verkauf. Von Aioli bis Tortilla, von Gambas bis Lachs und Pinchos: Die Kunden wählen online die gewünschten Leckereien auf der (verkleinerten) Karte aus und bestellen ab 15 Uhr telefonisch. Ab 17 Uhr können die Speisen abgeholt werden. Derzeit noch an einem Tisch vor dem Eingang. In Kürze als klassisches Drive-in direkt mit dem Auto. Ab nächster Woche schon ab 11 Uhr mit Mittagstisch mit Suppen und Eintöpfen.

"Tolle Idee", meint Thorsten Laß. Der 52-Jährige ist Stammgast im "La Mesa". "Klar will ich das Lokal gerade jetzt unterstützen: um dem Team zu helfen, aber auch, weil ich nach Corona hier gerne wieder essen gehen würde", sagt der Bochumer. Mit zwei üppig gefüllten Papiertüten rauscht er davon: "Unser Abendessen für vier Personen."

BO-Marketing listet Lokale auf

"Der Zuspruch wächst täglich", freut sich Werner Boxbücher, weiß aber auch: "Drive-in kann niemals einen Ausgleich zum normalen Geschäft schaffen." Er wäre schon froh, wenn binnen einer Woche der Umsatz eines Abends generiert werden könnte. Wirklich raus aus der Krise ginge es nur, "wenn dieser Wahnsinn schnellstmöglich vorüber wäre".

Bis dahin gilt es durchzuhalten. Im "La Mesa". Und in den vielen weiteren Gaststätten, die die Durststrecke mit einem Abhol- und Lieferservice überwinden wollen. Die Bochum Marketing GmbH hat dazu unter dem Titel "Wir bleiben Bochum treu" eine Liste ins Netz gestellt (www.bochum-tourismus.de). Mehr als 30 Einträge finden sich aktuell in der Rubrik Gastronomie.