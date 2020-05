Corona: Ferienpass in Bochum soll nun doch nicht ausfallen

Bochum Der Ferienpass in Bochum soll nun doch nicht ausfallen. Entgegen einer ersten Ankündigung betont die Stadt: "Es wird ein Sommerprogramm geben."

Der Ferienpass in Bochum soll nun doch nicht ausfallen. "Es wird ein Programm geben, wenn auch in veränderter Form", kündigte Stadtsprecher Thomas Sprenger am Mittwoch gegenüber der WAZ an.

Am Vortag hatte es im Rathaus noch geheißen, der Ferienpass falle 2020 aus. Die Corona-Krise lasse kein klassisches Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche zu. Gearbeitet werde allenfalls an "Alternativen", um in den Ferienwochen vom 29. Juni bis 11. August zumindest für etwas Spaß und Abwechslung zu sorgen.

Nun die Korrektur. "Der Ferienpass wird stattfinden. Er ist gerade in diesem Sommer wichtig. Wegen der Corona-Krise wird es jedoch veränderte Angebote geben", kündigt Thomas Sprenger an. Einzelheiten sollen Ende Mai feststehen.

Feste Größe seit mehr als 40 Jahren

Seit mehr als 40 Jahren ist der Ferienpass eine feste Größe für Jungen und Mädchen in Bochum - vor allem für Familien, die nicht in den Urlaub fahren können. Stadt, Kirchen, Vereine und Verbände bieten eine Vielzahl an Aktivitäten und Ausflügen an. Im Preis von zuletzt zehn Euro ist stets auch der freie Eintritt in den Bädern enthalten. Kinder aus finanzschwachen Familien erhalten den Pass kostenlos.

Das Aus für den Ferienpass 2020 wäre in diesem Sommer besonders bitter gewesen. Wegen der Corona-Krise dürften deutlich mehr Familien als sonst zu Hause bleiben: weil die Reisemöglichkeiten eingeschränkt sind oder wegen Kurzarbeit und (drohender) Arbeitslosigkeit das Geld für eine Urlaubsreise fehlt.