Corona: Großer Andrang an Bochumer Wertstoffhöfen erwartet

An den Wertstoffhöfen wird insbesondere am Samstag nach dem 1. Mai an großer Andrang erwartet.

Bochum. Der Umweltservice Bochum erwartet am Wochenende einen großen Andrang. Um Wartezeiten zu vermeiden, sollten Entsorgungsfahrten verschoben werden.

Nach der Öffnung der Wertstoffhöfe Am Sattelgut und Blücherstraße in Bochum ist der Andrang dort ungebrochen hoch. Der Umweltservice Bochum (USB) bittet, die Höfe nur für dringende Entsorgungsfahrten zu nutzen, um unnötige Wartezeiten und Behinderungen des fließenden Verkehrs zu verhindern.

Insbesondere am Wertstoffhof Am Sattelgut staue sich der Anliefer-Verkehr zuweilen bis in die Wohnsiedlung, teilt der Umweltservice mit. Der USB erwartet am Samstag nach dem Feiertag viel Andrang. Deshalb sollten die Fahrten zu Wertstoffhöfen nach Möglichkeit auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Spezielle Corona-Regeln an den Wertstoffhöfen

Im Corona-Betrieb ist die Zufahrt zu den Höfen nur beschränkt möglich.

Wenn zu viele Fahrzeuge gleichzeitig kommen, können Wartezeiten entstehen. Weiterhin gelten die Corona-Regeln zur Anlieferung der : Nur haushaltsübliche

Mengen dürfen abgegeben werden. Das entspricht ungefähr einer Kofferraumladung eines PKW.

Große Anlieferungen mit Transportern, Anhängern oder Sprintern für Sperrmüll, Grünschnitt und Holz sind nur an der Havkenscheider Straße möglich und benötigen einen Termin. Diese werden unter der Rufnummer 0800 / 3336 288 vergeben. Es

wird ebenfalls darum gebeten, auf den Wertstoffhöfen die Abstandsregeln einzuhalten und einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.

