Corona: LWL-Klinik in Bochum muss komplette Station schießen

Bochum 29 Mitarbeiter und Patienten der LWL-Klinik in Bochum sind mit dem Coronavirus infiziert. Eine komplette Station ist derzeit isoliert.

Nach nur einem Tag ist die Corona-Neuerkrankungsrate in Bochum wieder im dreistelligen Bereich. Am Freitag lag sie bei 103,1(93,2). Durch den Tod eines 89-jährigen Mannes ist die Zahl der Opfer, die an Covid-19 gestorben sind, auf 66 gestiegen. Verschärft hat sich die Lage in einem Krankenhaus: Eine Station der LWL-Klinik musste isoliert werden. 19 Patienten und zehn Mitarbeiter wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Dabei handelt es sich nach Auskunft der Stadt Bochum um eine psychiatrische Station. Das Gesundheitsamt habe angeordnet, dass nun alle Mitarbeiter und Patienten des Krankenhauses getestet werden. Die Ergebnisse stehen noch aus.

In allen Bochumer Krankenhäusern werden momentan 171 Corona-Patienten behandelt. Das sind gegenüber dem Vortag elf weniger. 33 Menschen liegen auf einer Intensivstation, 14 davon werden beatmet.

949 Personen sind aktuell infiziert

Aktuell sind 949 Frauen und Männer nachweislich infiziert: 59 weniger als am Vortag. Zugleich gibt es 65 positive Tests binnen 24 Stunden. Damit steigt die Gesamtzahl aller Infizierten seit Beginn der Pandemie im März in Bochum auf 8588. Davon gelten 7540 Menschen (+123) als genesen.

Insgesamt verzeichnet Bochum nun 99 Corona-Tote. Davon starben 66 Menschen infolge ihrer Covid-19-Erkrankung.

155 Intensivbetten sind belegt

Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) für 8. Januar, 0 Uhr: Fälle bislang: 8536; Todesfälle: 99; Sieben-Tage-Inzidenz: 122,0.

Das DVI-Intensivbettenregister meldet am 8. Januar folgende Informationen für Bochum: Zahl der Intensivbetten: 172; belegte Intensivbetten: 155; Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen: 18,6 Prozent.

