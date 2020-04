Hilfe Corona: Malteser Bochum bietet Hausnotruf für Senioren an

Bochum. Für viele Senioren sind die Kontaktverbote während der Corona-Krise extrem belastend. Ein Hausnotruf kann ihnen etwas Sicherheit bieten.

Gerade für ältere Menschen und Alleinstehende sind die Kontaktverbote während der Corona-Pandemie oft extrem belastend. Angehörige und Freunde können ihnen kaum Besuche abstatten, das Haus soll so wenig wie möglich verlassen werden: "Auch wenn man regelmäßig telefoniert, bleibt oft ein Gefühl der Unsicherheit", weiß Thorsten Schildt von den Maltesern. "Was passiert, wenn man mal stürzt oder der Kreislauf zu schwach ist?"

Daher weist der Malteser Hilfsdienst auf das Angebot des Hausnotrufs hin: Der Notruf ist rund um die Uhr erreichbar. „Wenn der Hausnotruf ausgelöst wird, sind unsere Mitarbeiter zur Stelle: Direkt am Telefon oder falls nötig persönlich, um beim Kunden nach dem Rechten zu sehen und zu helfen.“ Dabei werde laut Maltester genau auf die Einhaltung der aktuell verschärften Hygienevorschriften geachtet: So werde etwa der Mindestabstand eingehalten, um die Übertragung von Viren möglichst zu verhindern.

Einmalige Anschlusgebühr entfällt

"In dieser schwierigen Situation bieten wir den Dienst ohne die einmalige Anschlussgebühr an und beraten Interessenten über Möglichkeiten der Kostenübernahme durch die Krankenkassen", so Schildt. Nähere Informationen gibt es unter der kostenlosen Hotline: 0800 / 99 66 006.