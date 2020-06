Corona: Wie eine Bochumer Kochschule die Krise übersteht

David Moore (li.) soll nach seiner Kochparty-Premiere 2019 auch in diesem Sommer das Geschäft in der Kochschule "Kochmomente" von Christian Müller (Mitte) und Jürgen Engelhardt (re.) befeuern.

Bochum Restaurants verzeichnen in der Krise nur magere Umsätze. Aber wie ist es um Bochums einzige Kochschule bestellt? Ein Starlight-Star soll helfen.

Kaum eine Branche hat die Corona-Krise derart massiv getroffen wie die Gastronomie. Zwar dürfen die Lokale wieder Gäste bewirten. Doch die vielfach als abschreckend empfundenen Corona-Regeln sorgen seit dem Re-Start allenfalls für magere Umsatzzahlen. Die Prognosen: durchwachsen. Optimistischer blickt man in Bochums einziger Kochschule in die Zukunft. Die "Kochmomente" heizen die Öfen wieder an. Ein Starlight-Star soll das Geschäft zusätzlich befeuern.

Seit vier Jahren betreiben Jürgen Engelhardt (53) und Christian Müller (50) die Kochschule in den ehemaligen Räumen einer Fleischerei an der Alten Hattinger Straße. "Der Anfang war nicht leicht", sagen die Küchen-Profis. Doch längst sind die "Kochmomente" ein beliebter Treff für Menschen, die dem kommunikativen Brutzeln frönen: ambitionierte Hobbyköche und Paare ebenso wie Gruppen oder Firmen, die am Herd den Teamgeist in der Belegschaft stärken wollen.

Kochschule blieb neun Wochen geschlossen

Von Sushi bis zu veganer und saisonaler Kost, vom "Südtiroler Schmankerl" bis zum "New York Crossover": Monatlich bis zu 200 Teilnehmer zählen die Kurse im Ehrenfeld. Beinahe hätte Corona die Aufbauarbeit zerstört. "Mitte März mussten auch wir schließen", berichtet Jürgen Engelhardt. Neun Wochen blieb die Küche kalt. Viel länger, ahnen die Unternehmer, hätte die Durstrecke nicht andauern dürfen.

"Penibel" achte man seit der Wiedereröffnung im Mai auf die Hygienevorgaben der Gesundheitsbehörden, versichert Christian Müller. Maximal zehn Personen sind - Stichwort Mindestabstand - beidseits der Kochinsel erlaubt. Zwölf (regulär sind's 14) dürfen es insgesamt sein. Mundschutz beim Kochen ist Pflicht. Regelmäßige Desinfektion sowieso. Schnibbeln und schneiden mehr als acht Hobbyköche, muss für das finale Menü in den benachbarten Saal ausgewichen werden: Der angestammte Gruppentisch ist in Corona-Zeiten zu klein.

Sommerpause fällt aus

Alles nachvollziehbar, alles machbar. "Hauptsache, es geht weiter", sagen Engelhardt und Müller, die auch einen ihrer Klassiker anpassen mussten. Vor Corona wurde freitags der (derzeit eingeschränkt geöffnete) Moltkemarkt auf dem Springerplatz besucht und mit den Einkäufen ein Drei-Gang-Menu gezaubert. Eine weitere City-Einkaufstour ist in Planung.

Gleichfalls neu: Die sonst übliche Sommerpause fällt aus. "Viele Bochumer wollen, können oder dürfen in diesem Jahr nicht in den Urlaub reisen", sagt Christian Müller. Deshalb werden die "Kochmomente" einige der beliebtesten Ferienländer kulinarisch nach Bochum holen: In den Sommerkursen (ab 89 Euro) dreht sich alles um die spanische, italienische oder griechische Küche.

David Moore kehrt zurück

Lebensfreude pur gibt's obendrein. Vor einem Jahr feierte David Moore, der langjährige "Papa" im Starlight Express, seine Premiere mit der "Küchenparty". Am Sonntag, 28. Juni (16 Uhr), kehrt der US-Amerikaner als passionierter Koch, Sänger und Entertainer zurück. "Dann werden die Gäste nicht mehr nur zuschauen und genießen, sondern unter meiner Anleitung auch selbst kochen", verspricht der 63-Jährige.

Die Rezepte stammen von seiner Uroma in Pennsylvania. Zwischen den Gängen wartet die Frohnatur mit Anekdoten und Soul-Songs auf. Spätestens dann soll Corona für einige (Koch-)Momente vergessen sein.

Alle Infos und Reservierungen auf www.kochmomente.de.