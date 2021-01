Coronavirus in Bochum: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 143

Die Impfungen gegen Covid-19 in Bochum haben begonnen. Bochums Oberbürgermeister Eiskirch sieht darin "ein Licht am Ende des Tunnels". (Symbolbild)

Bochum Kaum verändert präsentiert sich die Corona-Statistik am ersten Tages des Jahres. 28 neue Infektionen sind registriert, die Inzidenz liegt bei 143

Die Stadt Bochum meldet für den ersten Tag im neuen Jahr keine wesentlichen Veränderungen in Sachen Corona-Statistik. Lediglich 28 neue Infektionen wurden binnen 24 Stunden registriert.

Insgesamt sind damit in Bochum seit März 8205 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aktuell an Covid-19 erkrankt sind 1477 Personen (13 mehr als am Vortag). Als genesen gelten 6639 Bochumerinnen und Bochumer (+15).

Bochum beklagt in Zusammenhang mit Corona 89 Todesfälle

Die Zahl der Toten liegt unverändert bei 89. Für 63 Menschen gilt Covid-19 als Todesursache, für weitere 26 ebenfalls mit dem Coronavirus infizierte indes nicht. In einem Krankenhaus behandelt werden derzeit 197 mit dem Virus infizierte Menschen (+4). 43 von ihnen müssen intensiv-medizinisch betreut werden (+-0), 26 werden künstlich beatmet (+4).

Zu Hause in Quarantäne befinden sich 2616 Personen (-70). Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuerkrankungen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) liegt zu Jahresbeginn bei 143 (Vortag: 143,2).

Oberbürgermeister erkennt "Licht am Ende des Tunnels"

In einem Grußwort zum Jahreswechsel hat Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch sich mit Blick auf die Pandemie zuversichtlich gezeigt. Der neue Impfstoff sei "ein Licht am Ende des Tunnels" und mit dem Impfzentrum im Ruhrcongress habe die Stadt die erforderliche Infrastruktur geschaffen, um das Coronavirus erfolgreich bekämpfen und in ein normales Leben zurückkehren zu können.

Noch 27 freie Intensivbetten in Bochum

Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) für den 1. Januar, 0 Uhr: Fälle bislang: 8186; Todesfälle: 88; Sieben-Tage-Inzidenz: 148,3.

Das DVI-Intensivbettenregister meldet für den 1. Januar, 13.19 Uhr, folgende Informationen: Zahl der Intensivbetten: 170; belegte Intensivbetten: 143; Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen: 25,88 Prozent.

Stadt und RKI weisen darauf hin, dass bei einer Bewertung der jüngsten Statistiken beachtet werden sollte, dass rund um Weihnachten und Neujahr weniger Menschen zum Arzt gehen und auch weniger getestet werden.

