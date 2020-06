Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräfte am Brandort in Bochum-Munscheid.

Brand Dachwohnung in Bochum brennt aus - Bewohner im Krankenhaus

Bochum Bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Bochum ist ein Bewohner verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus. Die Wohnung ist total zerstört.

Beim Brand einer Dachgeschosswohnung am Sonntagmorgen in Bochum-Munscheid ist der Bewohner verletzt worden. Er kam mit Rauch- und Brandverletzungen ins Krankenhaus.

Der Alarm erreichte um 6.13 Uhr. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus den Fenstern der Wohnung, die sich in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus befindet. Alle sechs Bewohner hatten das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen.

Der Bewohner der Brandwohnung wurde bereits vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die übrigen fünf Bewohner blieben unverletzt und wurden durch den Rettungsdienst betreut, so .

Ausbreitung des Feuers auf den Dachstuhl wurde verhindert

Zwei Trupps mit Strahlrohren kämpften in dem Haus gegen die Flammen. Außerdem wurden zwei Drehleiter in Stellung gebracht, um am Dachfirst eine Rauchabzugsöffnung zu schaffen. Dafür wurden einige Dachpfannen entfernt.

Nach 30 Minuten war der Brand unter Kontrolle. Eine Brandausbreitung auf die Dachkonstruktion wurde verhindert. Die Dachgeschosswohnung wurde durch das Feuer und den Rauch vollständig zerstört, die übrigen Wohnungen sind weiter nutzbar.

50 Einsatzkräfte waren am Brandort in Bochum

Noch bis 8 Uhr zogen sich die Nachlöscharbeiten hin. Insgesamt war die Feuerwehr mit 50 Einsatzkräften vor Ort, weitere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr besetzten zeitgleich ihre Standorte, um für Parallelereignisse einsatzbereit zu sein.

Zur Brandursache ermittelt die Polizei.