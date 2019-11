Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Kosten für die Erschließung

Die Baukosten beziffert die Verwaltung auf 862.000 Euro, davon für Entwässerung und Kanalbau 585.000, für den Straßenbau 250.000 und für die Beleuchtung 27.000 Euro. Die Kosten für die Erschließung soll die Markus Bau GmbH tragen, die dafür die nötigen Flächen von der Stadt kauft.

Für das Bauvorhaben wird die Erschließungsstraße angelegt, zunächst als Baustraße mit einer Zehn-Zentimeter-Bitumen-Deckschicht, endgültig und öffentlich gewidmet dann über insgesamt 120 Meter Länge von der Brantropstraße aus in östlicher Richtung in zwei Bögen und in einen Wendehammer.