Die Pfarrei fit für die Zukunft machen

Mit dem vom Bistum Essen geforderten Pfarreientwicklungsplan sollen sich die angeschlossenen Pfarreien fit machen für die Zukunft – auch die Pfarrei Liebfrauen. Dabei dreht sich in erster Linie alles ums Sparen.

Die Sonntagsgottesdienste werden demnach künftig hauptsächlich in drei Kirchen gefeiert: in der Pfarrkirche Liebfrauen Altenbochum, in St. Elisabeth Gerthe und in St. Bonifatius Langendreer. Bis 2030 sollen keine der Hauptkirchen in den Stadtteilen geschlossen werden. Was danach mit den Gotteshäusern geschieht, wird derzeit in den Gremien der Gemeinden beraten – wie in Langendreer.

Weitere Eckpunkte des Pfarreientwicklungsplans: Personalabbau ohne betriebsbedingte Kündigungen, weniger Messen, weil es in Zukunft nur ein bis zwei Priesterstellen gibt, mehr Präsenz in Laer, Rosenberg und Kornharpen (z.B. durch das KathCar).

Zur Pfarrei Liebfrauen zählen die Gemeinden St. Josef Hiltrop, St. Elisabeth Gerthe, Heilig Geist Harpen, Herz Jesu Werne, Altenbochum-Laer, sowie St. Marien, St. Bonifatius und St. Ludgerus in Langendreer.