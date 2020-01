Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dienstleister in der Gesundheitsbranche

Deutsche Gesundheitsdienste (Degedi) ist ein Dienstleistungs- und Beteiligungsunternehmen im Bereich des Gesundheitssektors. Es betreibt medizinische Einrichtungen mit dem Schwerpunkt der ambulanten Versorgung.

Am Südring in Bochum soll ein Referenzzentrum der Degedi entstehen, in dem Mitarbeiter aus- und fortgebildet werden sollen. Bislang gibt es bereits 17 Degedi-Standorte, allein fünf davon in Bochum.

Die Degedi-Verwaltung hat bislang ihren Sitz auf dem Campus der Ruhr-Uni an der Universitätsstraße 142. Das ursprüngliche als Mediziner-Gebäude der Uni geplante Haus, in dem bislang das Technologiezentrum Ruhr (TZR) untergebracht ist, will die Ruhr-Uni von 2023 an wieder selbst nutzen.