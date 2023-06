Dieser Mann zeigt, wie man Zauberwürfel ohne Anleitung löst

Bochum. Wie man einen Zauberwürfel löst ohne Anleitung, lehrt Thomas Krämer an der VHS. Jeder kann es schaffen – nur Struktur und Geduld braucht man.

Thomas Krämer ist Zauberwürfellehrer. Nebenbei natürlich. Der Ingenieur nutzt das mit über 450 Millionen verkauften Exemplaren vielleicht beliebteste Rätselspiel der Welt hin und wieder in seiner Bildungsarbeit mit hochbegabten Kindern und Jugendlichen. Aber jeder kann diesen unmöglichen Würfel knacken, auch ohne Anleitung, glaubt Krämer (61). In Volkshochschulkursen will er nun die Faszination des Zauberwürfels vermitteln.

Wie bringt man Kindern und Jugendlichen bei, so ein Ding zu lösen?

Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man innerlich ruhig bleibt, und da spielt auch die Umgebung eine große Rolle. Ich stelle mir einen Raum mit Sitzsäcken vor, setze bewusst keine Medien ein. In kleinen Schritten kann man die Sache vormachen. Und das Können entsteht durch das Machen. Ganze Drehfolgen einzustudieren, halte ich nicht für einleuchtend, weil ich in keinem Moment verstehe, warum ich gerade welchen Zug mache.

Sie wollen also auf eine Anleitung verzichten

Als der Würfel vor fast 50 Jahren herauskam, konnte noch keiner das Ding lösen. Aber jeder meinte, dass er der erste sein könnte und hat sich angestrengt. die erste Lösung raus im „Spiegel“ – und plötzlich konnte es jeder. Das hat ganz schnell dazu geführt, dass die Luft raus war. Inzwischen ist viel passiert. Jeder kann heute verschiedene Lösungen nachschauen auf Youtube. Man verwechselt nun das eine mit dem anderen: Zu wissen, wo es steht, es nachzumachen und mit dem Erfolg zu glänzen, oder es selbst hinbekommen zu haben. Es würde mich am meisten mit Stolz erfüllen, den Würfel aus dem Kopf lösen zu können und keine Anleitung zu benötigen. Sonst verliert er seinen Zauber.

Zauberwürfellehrer Thomas Krämer vor dem Haus Weitmar in Bochum. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Kann es wirklich jeder lernen?

Ja, die Merkleistung ist es nicht wirklich. Es braucht seine Zeit, das will ich nicht kleinreden, aber ich denke, es hängt von den „soft skills“ ab, die man mitbringt. Typischerweise ist es so: Die Augen werden groß, die Euphorie ebenfalls, doch dann kommt die schnelle Ernüchterung, wie es bei uns auch war: Man merkt, man ist chancenlos gegen das Ding. Es landet vielleicht sehr schnell im Frust. Und da scheiden sich vielleicht die Geister. Wer hat die nötige Geduld und auch die innere Disziplin zu erkennen: Hey, so geht das nicht, ich muss da anders ran. Man muss es wollen.

Und wie lange braucht man?

Das weiße Kreuz ist der Startpunkt für die meisten einfachen Lösungswege. Foto: istock / Montage: Lea Dzionsko

In einem Tag geht es wohl nicht, aber es gibt Strategien, die darauf angelegt sind, in den Kopf hineinzupassen. Man geht dabei Ebene für Ebene vor (Anm.: siehe Zweittext). Dann gibt es nur wenige Basiszüge, die ich anwende, wenn der Würfel so oder so aussieht. Dafür brauche ich vielleicht mehr Wiederholungen und Drehungen. Das unterscheidet uns von einem „Speedcuber“, der sagt: Ich will das Ding möglichst schnell lösen.

Beim „Speedcubing“ lösen die Spezialisten den Würfel in wenigen Sekunden. Wie geht das?

„Speedcubing“ ist erst seit den 2000er Jahren populär. Der Rekord bei den ersten Weltmeisterschaften 2003 lag bei knapp unter 17 Sekunden. Heute liegt die schnellste Zeit bei 3,47 Sekunden. Es sind neue Strategien entstanden. Man muss dem Würfel, egal wie unaufgeräumt er aussieht, ansehen: Welche ist jetzt die beste Strategie, was der nächste Zug? Einen oben drauf gesetzt, ist das Ganze einhändig zu machen, was motorisch natürlich schwieriger ist. Der „Speedcuber“ ist darauf angewiesen, sehr kurze Drehfolgen zu haben für viele Ausgangsstellungen des Würfels, die sind dann sehr kompliziert. Das sind riesige Tabellenwerke. Man sieht auch gar nicht, wie der Würfel sich entwickelt. Er bleibt scheinbar unaufgeräumt und mit der letzten Drehung ist er plötzlich gelöst. Davor habe ich große Ehrfurcht.

Info: Diese Methode für den Zauberwürfel sollten Anfänger kennen

Ist das weiße Kreuz gelöst, setzt man die weißen Ecksteine ein, dreht den Würfel um und macht dann mit der zweiten Ebene weiter. Foto: istock / Montage: Lea Dzionsko

1. Das weiße Kreuz: Zunächst einmal: Die Mittelsteine eines Zauberwürfels sind fest miteinander verbunden. Weiß wird zum Beispiel immer im rechten Winkel zu rot oder blau bleiben. Unser erstes Ziel ist es nun, ein weißes Kreuz zu bilden. Dabei müssen wir allerdings darauf achten, dass wir die vier weißen Kantensteine so um den weißen Mittelstein gruppieren, dass ihre zweite Farbe mit den zugehörigen Mittelsteinen korrespondiert. Also rot zu rot.

2. Die Ecksteine: Nun setzen wir die weißen Ecksteine – und achten wiederum auf deren zwei weitere Farben. Ist das geschafft, ist die erste Ebene komplett. Für die bessere Übersicht drehen wir den Würfel nun um. Gelb ist oben, weiß unten.

3. Zweite Ebene: Bis hierhin kann man es mit ein bisschen knobeln schaffen. Nun wird’s schwieriger: Wir müssen die Ecksteine der zweiten Eben einsetzen – ohne das bisher Erreichte zu zerstören. Der Trick ist: Man dreht das zu Erhaltende aus dem Weg, zum Teil auch mehrfach, bevor man den gewünschten Stein verschiebt, Dann stellt man das Erreichte wieder her.

Die letzte Ebene ist die schwierigste, weil man das bereits Erreichte nicht zerstören will. Man fängt wieder mit einem Kreuz an, diesmal dem gelben. Foto: istock / Montage: Lea Dzionsko

4. Das gelbe Kreuz: Nun sind wir schon bei der letzten Ebene und bilden das gelbe Kreuz. Die Reihenfolge stellen wir erst danach her, denn es gibt eine Drehfolge, mit der man die Positionen der Steine wechseln kann.

5. Die gelben Ecksteine: Nun müssen wir die verbleibenden Ecksteine so kippen, dass ihre gelben Seiten oben liegen. Dies zerstört das Erreichte vorübergehend. Es ist aber wieder hergestellt, wenn das gelbe Dach komplett ist. Zuletzt müssen wir wieder die Positionen der Ecksteine tauschen, bis sie farblich passend liegen. Fertig gezaubert!

Das sind die kommenden viertägigen Zauberwürfelkurse: VHS Bochum – 24.-27. Juli, 10-13 Uhr. VHS Herne: 7./14./21./28. September, 18-21 Uhr.

