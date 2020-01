Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dreimal im Jahr

Der Balfolk-Tanzball findet dreimal im Jahr statt. Der nächste Termin soll im Sommer stattfinden. Genaueres steht aber noch nicht fest.

Neben dem Tanzball bietet „Tanz + Folk“ auch eine wöchentliche Session an. Dort wird zusammen getanzt und Musik gespielt. Die Session findet das nächste Mal am 22. Januar um 19 Uhr an der Laerheidestraße 26 statt. Weitere Informationen auf www.tanzplusfolk.de .

„Special Guest“ bei der Veranstaltung ist die Balfolk-Band Wouter en de Draak aus den Niederlanden. An der Gitarre und am Akkordeon spielen Joris Albas und Wouter Kuyper unter anderem auch Walzer-Tänze.