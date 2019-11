In der Nacht zu Mittwoch, 20. November, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Räumen des Evangelischen Betreuungsvereins an der Bongardstraße. (Symbolfoto)

Kriminalität Dreiste Einbrecher knacken in Bochum Tresor bei der Diakonie

Bochum. Ausgerechnet die Büroräume des Evangelischen Betreuungsvereins an der Bongardstraße suchten sich Einbrecher in Bochum aus. Die Polizei ermittelt.

Dreiste Einbrecher knacken in Bochum Tresor bei der Diakonie

Ausgerechnet die Büros des Evangelischen Betreuungsvereins in der Bongardstraße 25 suchten sich unbekannte Einbrecher aus. Wie die Polizei mitteilt, gelangten der oder die Täter zwischen Dienstag, 19. November, 17 Uhr, und Mittwoch, 20. November, 5.45 Uhr, in die Räumlichkeiten. Sie machten sich am Tresor zu schaffen. Doch dann erlebten sie eine Überraschung.

Nach exklusiven Informationen dieser Zeitung setzten sie dabei schweres Gerät ein. Mit einer Trennscheibe, im Volksmund Flex genannt, rückten sie dem Spezialstahl des Tresors zu Leibe. Es muss einen ohrenbetäubenden Lärm mitten in der Nacht gegeben haben. Doch offenbar bekam niemand etwas mit – und das mitten in der Innenstadt.

Der Tresor hielt letztlich stand

Hinzu kommt der Funkenflug. Doch die Einbrecher zeigten sich umsichtig und sicherten ihren „Arbeitsbereich“ mit einem Feuerlöscher ab, um keinen Brand zu erzeugen. Zuvor hatten sie die Täter bereits eine Tür aufgehebelt und durchsuchten die dahinter befindlichen Büroräume. Es gelang ihnen schließlich den Tresor zu knacken, zu den Wertsachen konnten die Täter trotzdem nicht vordringen.

Entdeckt wurde der Einbruch am frühen Mittwochmorgen durch eine Reinigungskraft. Sie meldete den Fall sofort bei der Polizei. Die Geschäftsführerin des Betreuungsvereins, Martine Weisang, ist richtig sauer: „Das ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass bei uns eingebrochen worden ist. Aktuell liegt der Schaden bei rund 10.000 Euro.“ Bei den letzten Einbrüchen soll der Sachschaden noch höher gelegen haben.

Was und ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch völlig unklar. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet unter den Rufnummern 0234/ 909-41 35 oder 0234/ 909-44 41 um Hinweise.