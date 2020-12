Einbruch Einbrecher knacken Tresor in Schnellrestaurant in Bochum

Bochum. Einbrecher haben nachts den Tresor eines Fast-Food-Restaurants in Bochum geknackt. Zuvor zerstörten sie eine Scheibe. Beute: Bargeld.

Unbekannter Täter sind in der Nacht zu Donnerstag (10.) in ein Fast-Food-Restaurant (Burger King) an der Freudenbergstraße 41 in Bochum-Hamme

Täter zerstörten Scheibe des Restaurants in Bochum-Hamme

Nach Polizeiangaben zerstörten sie zwischen 3 und 4 Uhr eine Scheibe und brachen im Inneren des Gebäudes einen Tresor auf. Daraus erbeuteten die mehrere tausend Euro Bargeld und flüchteten.

Das Bochumer bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 um Hinweise von Zeugen.

