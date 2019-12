Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ergebnisse werden der Politik vorgestellt

Die Ergebnisse der Jugendforen gehen in einem offenen Brief an den Oberbürgermeister, die Ratsmitglieder der jeweiligen Bezirksvertretung und den Jugendhilfeausschuss.

Im Frühjahr 2020 werden sie in der Bezirksvertretung Bochum-Mitte zur Diskussion gestellt.

Außerdem findet am Donnerstag, 5. März 2020, ein jugendpolitischer Abend in der Rotunde statt. Dort erarbeiten Politiker und Jugendliche gemeinsam Vorschläge.