Falsche Polizisten betrügen Seniorin in Bochum: hohe Beute

Bochum Erneut ist in Bochum eine Seniorin Opfer von falschen Polizisten geworden. Sie wurde mit einer Lüge getäuscht. Die Beute ist unfassbar hoch.

"Hier ist die Polizei, ihre Tochter ist festgenommen! Sie müssen zahlen, sonst kommt sie nicht frei!" Die Tochter soll einen Verkehrsunfall verursacht haben, bei dem ein Mensch getötet worden sei.

So oder so ähnlich ist eine über 80-jährige Bochumerin worden.

Unbekannte Betrügerin holte die Beute in bar persönlich beim Opfer ab

Den Anruf erhielt die Frau nach am vergangenen Dienstag gegen 12 Uhr in ihrer Wohnung an der Karl-Leich-Straße in Bochum-Harpen. Mit einer Kaution könne die Tochter wieder freigelassen werden. Eine Botin könne dort erscheinen, um das Geld entgegenzunehmen.

Kurze Zeit später tauchte vor der Haustür der Seniorin tatsächlich eine unbekannte Frau auf, die mehrere zehntausend Euro Bargeld für die angebliche Kaution im Namen der Polizei entgegennahm. Mit der Beute verschwand sie. Derzeit liegt der echten Polizei noch keine Beschreibung von ihr vor. Warum die Seniorin so viel Geld in bar verfügbar hatte, ist zurzeit noch unbekannt.

Jetzt sucht die Bochumer Kripo Zeugen: 0234/909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).

Die Polizei bitte erneut um Unterstützung bei der Aufklärung und Prävention: "Sprechen Sie mit ihrer Familie über Betrugsmaschen am Telefon."

