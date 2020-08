Die Feuerwehr Bochum war mit 28 Kräften in Herne im Einsatz.

Gefahrstoffeinsatz Feuerwehr Bochum hilft bei Ammoniak-Einsatz in Herne aus

Bochum. Die Feuerwehr Bochum war bei einem Einsatz in Herne stark eingebunden: Dort war Ammoniak aus der Eishalle Gysenberg ausgetreten.

28 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum haben ihre Kollegen in Herne bei einem unterstützt.

Am Montag war Ammoniak im Bereich der Kühlanlage der Sportstätte ausgetreten. Die Löscheinheit Querenburg half mit einem Messfahrzeug vor Ort aus. Später forderte die Feuerwehr Herne weitere Kräfte aus Bochum an, um die Einsatzstelle personell und technisch zu unterstützen.

Feuerwehr Bochum steuerte spezielle Entlüftungsgeräte bei

Damit sollten eigene Kräfte, die sich schon länger im Einsatz befinden, abgelöst werden. Außerdem sollte der Nachschub an Chemikalienschutzanzügen sichergestellt werden. Weiterhin steuerte die Feuerwehr spezielle Entlüftungsgeräte bei, die mit langen Sauglutten ausgestattet werden können, um zum Beispiel Gefahrstoffe abzusaugen.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Bochum war eingebunden

Das kontaminierte Wasser, das sich beim Niederschlagen des ausgetretenen Ammoniaks in dem betroffenen Raum gesammelt hatte, wurde abgepumpt. Die Löscheinheit Brandwacht der Freiwilligen Feuerwehr Bochum übernahm den Dekontaminationsplatz und stellte die Reinigung der Einsatzkräfte sicher. Die „Sondereinheit Führungsunterstützung der Freiwilligen Feuerwehr“ löste die entsprechende Sondereinheit der Feuerwehr Herne am dortigen Einsatzleitwagen ab. Am Dienstagmorgen war der Einsatz für die Bochumer Feuerwehr beendet.

Zwischen beiden Feuerwehren wird künftig noch mehr kooperiert: Zurzeit wird in der Hauptwache Bochum eine Leitstelle gebaut, die kompatibel sein wird mit der Leitstellentechnik in Herne. (B.Ki.)