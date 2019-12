Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwerk wieder am Samstagabend

Für reichlich Ärger bei Händlern und Besuchern sorgte in diesem Frühjahr die Entscheidung, dass Feuerwerk bei „Kemnade in Flammen“ nicht mehr am Samstag und Sonntag, sondern am Sonntag und Montag zu zünden.

„2020 kehren wir zu den bewährten Zeiten zurück“, kündigt Veranstalter Frank Gerwers an.

Gefeiert wird vom 29. Mai bis 1. Juni.