Freizeitbad Heveney bietet Saunanacht nun monatlich an

Zweimal jährlich wartete das Freizeitbad Heveney bisher mit einer Saunanacht mit Live-

Musik, Speisen und Getränken auf. Die Themen reichten von den USA bis zum Ruhrpott. Damit ist es vorbei. Stattdessen lädt die Therme am Kemnader See nun an jedem letzten Freitag im Monat zum Schwitzen zu später Stunde ein – so auch am Freitag nach Weihnachten (27.).

Beginn ist um 18 Uhr. Zwar gibt es kein Rahmenprogramm mehr. Angekündigt werden aber „Aufguss-Highlights und -Zeremonien“ bis 1 Uhr. Der Eintritt ist nur mit dem Kauf einer Tageskarte möglich.

Neues Solebecken ist in Betrieb

Die Saunanacht bietet Gelegenheit, das neue Sole-Außenbecken kennenzulernen, das in diesen Tagen in Betrieb genommen wurde. Wegen des Ausfalls des alten Beckens waren die Eintrittspreise reduziert worden. Dabei werde es auch bis zum Jahresende bleiben, kündigt Geschäftsführer Jürgen Hecht an.

Infos: www.freizeitbad-heveney.de