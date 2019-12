Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Friedenslicht hat lange Tradition

Die Aktion Friedenslicht aus Betlehem hat eine lange Tradition. Bereits seit über 20 Jahren erreicht die kleine Flamme Bochum. Seit dieser Zeit wird das Licht am Freitag vor dem 4. Advent im Ehrenfeld und seit über 10 Jahren am Samstag vor dem 4. Advent auch in Wattenscheid verteilt.

Begründet wurde die Verteilung des Friedenslichtes in Bochum durch die DPSG-Pfadfinder in der Heilig-Geist-Gemeinde in Harpen vor 21 Jahren. Weitere Informationen auf www.friedenslicht.de.