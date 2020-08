Für ein TV-Casting werden in Bochum Talente gesucht

Bochum Als Komparse oder sogar Hauptdarsteller in Sendungen wie "Berlin – Tag & Nacht". Gefragt ist authentisches Auftreten vor der Kamera.

Mütter mit ihren kleinen Töchtern, rüstige Rentner oder eine Gruppe Erstsemester - bei den TV-Castings der Filmpool Entertainment präsentieren sich Menschen aus allen Altersklassen und sozialen Schichten vor der Kamera. Frei nach dem Motto „Zeig‘ uns Dein Talent“, um sich für eine große oder kleine Fernsehrolle zu empfehlen.

So wird es auch am Samstag, 22. August, beim TV-Casting in Bochum zugehen, wenn Teilnehmer für eine Rolle als Komparse oder sogar Hauptdarsteller in Sendungen wie "Berlin – Tag & Nacht" (RTL 2) oder „Klinik am Südring“ (Sat.1) vorsprechen können.

Situationen glaubhaft darstellen

Bei den Castings geht es weniger um Fernseherfahrung als vielmehr um ein sicheres Auftreten vor der Kamera. Schließlich sollen in den TV-Formaten Situationen aus dem wahren Leben glaubhaft dargestellt werden. Bestimmte Schönheitsideale oder auch ein Mindestalter gibt es nicht. Bei Kindern und Jugendlichen ist die schriftliche Zustimmung eines Erziehungsberechtigten Pflicht.

Anmeldungen erforderlich

Für die Teilnahme muss vorab unter www.filmpool.de ein Termin vereinbart werden. Auf diesem Weg kommt man an alle weiteren Informationen sowie den Ort des Castings. Die Teilnahme ist kostenlos. Durchgeführt werden die Bewerbeverfahren unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Abstandsvorschriften.

