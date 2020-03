Fußgängerzone Wattenscheid: Radfahrverbot - Kritik am ADFC

Bezirksbürgermeister Manfred Molszich kritisiert vehement die trotz einer klaren Ablehnung durch die Bezirksvertretung erhobene Forderung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Bochum, doch Fahrradverkehr in der Wattenscheider Fußgängerzone zuzulassen. „So weit ist es noch nicht, dass der ADFC entscheidet, was geht und was nicht geht. Ob Fahrradverkehr in der Fußgängerzone zugelassen wird, entscheiden immer noch die von den Bürgern gewählten Vertreter der Bezirksvertretung Wattenscheid.“

Alle Fraktionen sind dagegen

Dem Gremium lagen am 3. März zwei konkurrierende Bürgeranträge nach Paragraf 24 der Gemeindeordnung vor – einer für die Freigabe des Radverkehrs und einer gegen die Freigabe zum Schutz der Fußgänger. Die Verwaltungsvorlage sprach von einer Freigabe in „frequenzarmen“ Zeiten ohne genau zu definieren, was damit gemeint sein könnte und gegebenenfalls zu kontrollieren ist. Manfred Molszich: „Die Bezirksvertretung hat sich deshalb mit großer Mehrheit und ganz bewusst auf die Seite der Fußgänger gestellt.“ Alle Bezirksfraktionen waren sich einig, keinen Radverkehr in der Fußgängerzone zuzulassen.

Molszich vermisst ADFC-Unterstützung

Molszich weiter: „Als kürzlich die Entscheidung zur Anlage von Radwegen auf der Berliner Straße und auf der Bahnhofstraße zum Teil massiv kritisiert wurde, kam vom ADFC allerdings keine Unterstützung für diese Maßnahmen. Somit muss man konstatieren, dass hier wohl nach ,guten’ oder aus Sicht des ADFC ,schlechten’ Beschlüssen zu Radwegen pressemäßig überzogen reagiert wird.“

Bezirksvertretung klar gegen Radfahren in der Fußgängerzone

Der Bezirksvertretung Wattenscheid zu unterstellen „nahmobilitätsfeindlich“ zu sein, sei in diesem Zusammenhang „schon abenteuerlich“, kritisiert Bezirksbürgermeister Manfred Molszich. Er weise hiermit „diese doch einseitige Sichtweise auf Beschlüsse der Bezirksvertretung Wattenscheid entschieden zurück“.