Gegen Kindesmissbrauch im Internet: Online-Veranstaltung

Bochum In einer Online-Veranstaltung informiert Dennis Radke (CDU) über Prävention im Bereich Kindesmissbrauch im Internet. Dabei sind einige Experten.

"Null Toleranz Gemeinsam für (digitalen) Kinderschutz in Europa" lautet der Name einer Online-Veranstaltung, zu der Dennis Radtke,

CDU-Europaabgeordneter für das Ruhrgebiet, am Dienstag, 16. Februar, von 19 bis 21 Uhr einlädt. "Sexueller Missbrauch von Kindern ist eine besonders schwere Straftat, die weitreichende und schwerwiegende Folgen für die Opfer hat. Die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern ist eine Priorität der Europäischen Union", heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Im Mittelpunkt der Diskussion stehen Fragen zu Präventionsprogrammen, möglichen Maßnahmen zur Unterbindung von kinderpornographischem Material und einem besseren Schutz von Kindern.

Zahl der Fälle von Kindesmissbrauch im Internet wächst stark

Allein in der EU sei die gemeldeten Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch im Internet von 23.000 im Jahr 2010 auf über 725.000 im Jahr 2019 gestiegen. Zwischen 10 und 20 Prozent der Kinder in Europa werden während Ihrer Kindheit sexuell angegriffen. Die Corona-Krise verschärfe das Problem zudem.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?