Geparkter Opel in Bochum angezündet - Polizei sucht Zeugen

Bochum Ein geparkter Pkw ist am Freigrafendamm in Bochum in Brand geraten. Die Kripo glaubt an Brandstiftung. Der Pkw wurde schwer beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen eines Pkw-Brands. Sie geht davon, dass am vergangenen Mittwoch (23. Dezember) gegen 23.35 Uhr ein am Fahrbahnrand des Freigrafendamms abgestellter Opel Astra vorsätzlich in Brand gesteckt worden ist.

Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde der wagen erheblich an einer Seite beschädigt. Ausgebrannt ist er nicht.

Polizei Bochum stellte den Wagen sicher

Der Kleinwagen wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht und anschließend durch die Polizei sichergestellt.

Zeugenhinweise bitte zur Geschäftszeit an die Rufnummer 0234/909-4505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.

+++ Nachrichten aus Bochum kommen auch direkt aufs Handy: Hier geht es zum WAZ-Newsletter +++