Grausamer Mordfall aus Bochum kommt erneut vor Gericht

Dieser Fall hatte ganz Bochum erschüttert: der mörderische Raubüberfall auf ein Rentnerehepaar (78, 79) an der Rottstraße. Demnächst muss der Mörder (36) erneut vor das hiesige Landgericht.

Wie die WAZ erfuhr, hat der Bundesgerichtshof das Urteil des Schwurgerichts vom 6. August 2018 teilweise aufgehoben, so dass eine andere Strafkammer des Landgerichts neu entscheiden muss.

Die lebenslange Haftstrafe ist jetzt rechtskräftig

Es geht allerdings nicht über das Verbrechen an sich; die lebenslange Haftstrafe haben die Bundesrichter für rechtens erkannt. Die Bochumer Richter hatten aber parallel zur Haftstrafe auch angeordnet, dass der Mörder wegen seines langjährigen Drogenkonsums bis zu zwei Jahre in eine geschlossene Entziehungsanstalt muss. Diese Sanktion hob der BGH auf.

Begründung: Eine solche Maßregel dürfe nur verhängt werden, wenn hinreichend konkrete Erfolgsaussichten bestünden. Im Prozess hatte aber eine psychiatrische Gutachterin erklärt, dass dies nicht der Fall sei. Die 3. Strafkammer unter Vorsitz von Johannes Kirfel wird ab 27. Februar 2020 an drei Sitzungstagen neu darüber entscheiden.

„Besondere Schwere der Schuld“

Der Mörder hatte bis zuletzt seine Unschuld beteuert und dann Revision eingelegt. Der BGH hatte dann aber sogar bestätigt, dass die Bochumer Richter zu Recht auch die „besondere Schwere der Schuld“ erkannt hatte. Damit wird eine vorzeitige Haftentlassung auf Bewährung nach frühestens 15 Jahren enorm erschwert.

Am Morgen des 10. Februar 2017 hatte der 36-Jährige das Ehepaar in dessen Erdgeschosswohnung an der Rottstraße überfallen, um sie auszurauben. Er kannte die beiden nur ganz flüchtig. Die Frau (79) stach er mit einem Messer zweimal in den Hals, dann würgte er sie und trat auf ihren Kopf ein. Sie starb im Schlafzimmer.

78-jähriger Rentner verlor beide Augen

Dann fiel er über ihren Ehemann (78) her, der auf den Rollstuhl angewiesen war. Mit unsagbarerer Wucht und Mitleidlosigkeit wurde auch er so furchtbar zugerichtet, dass Schädelknochen zertrümmert wurden und beide Augäpfel zerquetscht wurden. Er erblindete. Der Täter hielt ihn für tot und flüchtete mit wenig Beute. 20 Stunden lag der Schwerverletzte bewusstlos neben seiner toten Frau, dann konnte er sich durch Hilferufe bemerkbar machen. Drei Woche später starb auch er.

Der Verurteilte, erheblich vorbestraft, hatte bis zuletzt eine Unschuld beteuert. Die Richter glauben, dass er einen – noch unbekannten – Mittäter hatte.