Gute Konzepte gewünscht

Die vorgesehene Wohnbebauung an der Wasserstraße 444 soll sich optisch in den baulichen Charakter der Umgebung einfügen. Es darf also nicht höher als in der Nachbarschaft gebaut werden, höchstens niedriger. Zu erwarten sind maximal zwei Etagen plus Staffelgeschoss – also eine Etage mit einer geringeren Grundfläche.

Auf ein Höchstgebots-Verfahren hat die Stadt auf Wunsch der Politik verzichtet. Stadtsprecher Peter van Dyk: „Es geht hier nicht um den höchsten Preis, sondern ums Konzept.“