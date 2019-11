Die Geschichte der eigenen Stadt, des lieb gewonnenen Stadtviertels: Das sind Themen, die zunehmend mehr Menschen interessieren. Manchmal steckt ein ausgeprägtes Geschichts- oder Heimatbewusstsein dahinter, ein anderes Mal ganz einfach die Neugier auf das Kennenlernen des Umfeldes, in dem man wohnt, lebt oder arbeitet. Die GLS Treuhand hat dieses verbreitete Bedürfnis jetzt mit ihrem Projekt „Stadtteil-Historiker im Ruhrgebiet“ aufgegriffen.

Fünfstelliges Euro-Budget

Gemeinsam mit verschiedenen regionalen Kooperationspartnern spricht die Stiftung Menschen mit Geschichtsinteresse an. „Dafür vergeben wir im Rahmen des Projekts ,Stadtteil-Historiker Ruhrgebiet’ ein Recherchebudget von insgesamt 27.000 Euro“, berichtet Treuhand-Sprecher Sven Focken-Kremer.

Info Über die GLS-Stiftung Die GLS Treuhand fördert im Verbund der Bochumer GLS Bank seit über 50 Jahren mit Ideen und Geld gemeinnützige Vorhaben für eine aktive, demokratische und offene Bürgergesellschaft. Auch soziale, ökologische und kulturelle Lern- und Entwicklungsfelder werden abgedeckt. Daneben ist die GLS Treuhand in der Beratung von Stiftungen tätig. Durch Spenden, Schenkungen und Erbschaften konnten 2018 mehr als 800 Projekte mit über 13 Millionen Euro gefördert werden.

Bewerben konnte sich jede und jeder, unabhängig von beruflichem Werdegang, Alter und Nationalität. Einzige Voraussetzung: eine spannende Geschichte sollte es sein, die erzählt wird. Davon gibt es offensichtlich viele. „Trotz eines nur kurzen Aufrufs Anfang September gingen innerhalb weniger Tage rund 60 Anfragen ein“, so Focken-Kremer.

Lehrreiches in die Zukunft bringen

Die Themenvorschläge waren so vielfältig wie die Menschen, die sie einreichten: Mal hat jemand eine bekannte Persönlichkeit in der Familie, dessen Wirken noch nicht erforscht wurde, ein anderes Mal kennt jemand die Geschichte seines Viertels wie seine Westentasche. Und nicht wenige wollen aus der Vergangenheit Lehrreiches in die Zukunft bringen. Dabei wurde schnell deutlich, dass das Ruhrgebiet viel mehr ist als der klischeehafte Dreiklang „Bergbau, Bier und Fußball“.

Differenzierter Blick

Technische Lösungen, die Arbeiterbewegung, das Ankommen von Migranten, Mut in nationalsozialistischer Zeit, Widerstand gegen die Verdrängung von Wohnraum durch Autobahnen und vieles mehr – die Geschichten des Reviers lässt sich sehr differenziert erzählen.

Der Bergbau hat Bochum und der Ruhrgebiet entscheidend geprägt: Blick auf die Fördertürme der Schachtanlage Prinz-Regent. Foto: WAZ

Eine Jury wählte unter den Einreichungen 34 Ideen aus dem ganzen Ruhrgebiet aus, darunter sieben aus Bochum. Die Hobby-Historiker erwartet neben einem jeweiligen Recherchebudget auch Unterstützung in Workshops bei monatlichen Treffen, begleitet durch den Projektkoordinator, den Bochumer Historiker Dietmar Bleidick.

Öffentlich zugänglich gemacht

„Auch für die Präsentationsform gibt es Unterstützung, denn die Ergebnisse sollen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden“, so Sven Focken-Kremer. Sei es als Buch, als Film, als erlebbare Wanderung oder in einem anderen Format.

Auftakt am 2. Dezember

Die vorläufigen Ergebnisse der Geschichtsaktion werden im Rahmen einer öffentlichen Stipendienvergabe am Montag, 2. Dezember, um 18.30 im Veranstaltungssaal der GLS Bank, Christstraße 11, präsentiert. Um Anmeldungen wird gebeten unter 0234/5797-5123.

Frank Goosen ist mit dabei

Frank Goosen, Bochumer Kabarettist, Autor und, was viele nicht wissen, auch selbst Historiker ist mit dabei und wird den frisch gebackenen Stadtteil-Historiker/innen gratulieren. Diese können sich dann direkt am nächsten Tag daran machen, ihre Wunschprojekte zu erforschen. 18 Monate haben sie dafür Zeit.