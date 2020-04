Hochschule Bochum im Digital-Semester: 400 Kurse abrufbar

Bochum Zum Start ins Homeoffice-Semester stellt die Hochschule Bochum über 400 digitale Kurse zur Verfügung. Studenten können diese jetzt schon abrufen.

„Digitales Feuer erhellt die Hochschullehre“ – so bezeichnet die Hochschule Bochum das digitale Kursangebot im Sommersemester 2020. Ab dem 20. April startet die neue Vorlesungsphase für die Hochschulstudenten, allerdings ausschließlich im Homeoffice. Dafür stellen die Lehrenden über 400 digitale Angebote in den sechs Fachbereichen zur Verfügung.

Zusammengestellt wurde das Lehrangebot vom Institut für Studienerfolg und Didaktik und den Dozenten. Mit der Lernplattform Moodle, Video-Mitschnitten oder Web-Meetings soll den Studenten „unter diesen ungewohnten Rahmenbedingungen ein erfolgreiches Studieren an der Hochschule Bochum“ ermöglicht werden, erklärt Hochschulpräsident Professor Jürgen Bock. So sollen die Prüfungsordnungen weitgehend eingehalten werden.

Während der Campus an der Lennershofstraße in Bochum aufgrund der Coronakrise stillsteht, können Studenten der Hochschule schon jetzt den überwiegenden Teil des Kurskatalogs auf der Homepage abrufen. „Und das Angebot wird sukzessiv erweitert“, so Hochschulpräsident Bock.

