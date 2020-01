Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im Zeitplan

Während der Bauarbeiten zu Bauabschnitt B kann der Verkehr – durch eine Ampel geregelt – voraussichtlich einspurig in beiden Richtungen die Baustelle passieren, da größtenteils auf der jetzigen Brachfläche gebaut wird. Bereits im Vorfeld werden in diesem Bereich des zukünftigen Straßenverlaufs Arbeiten an den Versorgungsleitungen stattfinden.

Die Bauarbeiten im Bauabschnitt C – Stiftstraße bis einschließlich Autobahnzubringer A 448 – liegen laut Bogestra aktuell im Zeitplan. Zwischen Stiftstraße und Baroper Straße sind inzwischen die „großen“ Kanalbauarbeiten, der Rohbau des Regenrückhaltebeckens und etwa 80 Prozent der Gleisbauarbeiten abgeschlossen. Zurzeit laufen die Straßenbauarbeiten. Im nächsten Monat wird mit den Gleisbauarbeiten zwischen Baroper Straße und Stadtgrenze begonnen.