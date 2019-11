Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Info-Veranstaltung Anfang 2020 vorgesehen

In diesem Jahr rechnet Michael Both vom evangelischen Kindergartenverband nicht mehr mit einer Entscheidung des Landesjugendamtes. „Ich wäre schon froh, wenn es bis Jahresende zu einer Terminvereinbarung käme.“

Zu Jahresbeginn will die evangelische Gemeinde zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung einladen, in der dann weitere Einzelheiten kundgetan werden sollen. „Dieses Jahr klappt das terminlich nicht mehr“, sagt die Presbyteriumsvorsitzende Frauke Sukkel. „Daher haben wir zunächst in kleiner Runde das Gespräch gesucht.“

Gespräche finden derzeit auch hinsichtlich eines weiteren Trägers für das Soziale Zentrum in Laer statt. Die evangelische Gemeinde allein kann dies nicht stemmen. Nach Informationen der WAZ gilt die Diakonie als möglicher Partner. Zumal diese den Bedarf an Beratung abdecken kann.