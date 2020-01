36.000 Menschen besuchten im Winter 2019/2020 den Eissalon in der Jahrhunderthalle Bochum. Ein neuer Rekord.

Bochum. Mit einem neuen Besucherrekord endete am Wochenende die Eiszeit in der Jahrhunderthalle. 36.000 Menschen schnürten in Bochum die Schlittschuhe.

Jahrhunderthalle Bochum: Eisbahn bricht Besucherrekord

Der Eissalon Ruhr in der Jahrhunderthalle Bochum bleibt auf Erfolgskurs. 36.000 Besucher bescherten der Bochumer Veranstaltungsgesellschaft (BOVG) bei der vierten Auflage einen neuen Rekord. Für Geschäftsführer Andreas Kuchajda steht daher fest: Das Erfolgsformat wird fortgesetzt.

Seit Montag taut im Westpark das Eis. Eisbahn raus, Tartanbahn bald rein, heißt das Motto. Denn bereits am 31. Januar findet die nächste öffentliche Veranstaltung in der Jahrhunderthalle statt: die „VIACTIV RaceArts“. Geboten wird von der Krankenkasse mit Sitz in Bochum eine Mischung aus Leichtathletik und Urban Sports.

Eissalon in Bochum ist bei Familien und Paaren beliebt

Der soeben beendete Eissalon war ein beliebtes Ausflugsziel für Familien, Paare und Freunde aller Altersklassen und Erfahrungslevel aus Bochum und den umliegenden Städten. Vor allem während der Weihnachtsferien vertrieben sich Besucher gerne die Zeit mit ein paar Runden auf dem Eis.

Andreas Kuchajda ist zufrieden: „Zum Jahreswechsel lagen die Besucherzahlen etwa auf dem Niveau von 2018, final konnten wir aber die Rekordmarke von 35.000 aus dem vergangenen Jahr noch einmal knacken.“ Seit Montagmorgen befindet sich die Eisbahn nun im Abtaumodus. Der komplette Rückbau der Fläche wird ungefähr fünf Tage dauern.

Fünfte Auflage im Winter 2020/2021 ist geplant

Mit Blick auf die Besucherzahlen dieser Saison kündigt die BOVG an, den Eissalon Ruhr auch im Winter 2020/21 wieder anzubieten. Das genaue Veranstaltungsdatum soll in Kürze bekanntgegeben werden.