„Asche zu Asche“ in den Kammerspielen, Königsallee 15. Die Premiere am Freitag, 14. Februar, ist bereits ausverkauft. Ebenso die Vorstellung am Montag (17.2.) um 19.30 Uhr.

Die nächsten Termine: Sonntag (16.2.) um 17 und 17.45 Uhr, Montag (17.2.) um 20.15 Uhr, Freitag (28.2.) um 19.30 Uhr und um 20.15 Uhr, Sonntag (1.3.) um 17 und 17.45 Uhr, Montag (2.3.) um 19.30 Uhr und 20.15 Uhr.

Weitere Vorstellungen schließen sich im März an. Info & Karten 0234/3333 5555