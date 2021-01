Kreisel am Bochumer Hauptfriedhof wird zur Wildblumenwiese

Bochum-Altenbochum Die Stadt Bochum will die Insel am Kreisverkehr am Freigrafendamm bepflanzen. Das trägt zum Artenschutz bei. Ein Wunsch der SPD.

Am Freigrafendamm soll es in Zukunft blühen und brummen. „Die Stadt hat erklärt, dass sie die Insel im “, so Simone Gottschlich, SPD-Ratsfrau für Altenbochum. „Damit setzt sie endlich unseren Wunsch nach Wildblumen am Freigrafendamm um“, sagt die Lokalpolitikerin.

Bei einem Ortstermin in Altenbochum Lösung gefunden

„Ursprünglich haben wir uns gewünscht, Allerdings hat die Verwaltung das damals abgelehnt, weil der Blühstreifen im Regenschatten der Platanen gelegen hätte und die Pflanzen auf die Fahrbahn hätten ragen können."

Gemeinsam wurde bei einem Ortstermin nach einer Lösung gesucht. "Die gibt es erfreulicherweise jetzt, denn die Wildblumenwiese sieht schön aus und trägt zur Artenvielfalt bei,“ sagt Gottschlich.

Rangierende Pkw beschädigen Bäume

Mit Blick auf den Freigrafendamm beschäftigt Simone Gottschlich noch ein anderes Thema. „Besonders im Winter sieht man wieder die Beschädigungen des Mittelstreifens durch Autos. Beim Einparken rangieren viele stellenweise auf der Wiese. Die Folge sind tiefe Schlammfurchen und sogar beschädigte Bäume."

Die Politik wolle das Parken am Fahrbahnrand nicht verbieten, aber der Mittelstreifen müsse trotzdem geschützt werden. Deswegen sei die Ratsfrau weiterhin im Gespräch mit der städtischen Verwaltung, "gemeinsam arbeiten wir an einer Lösung zur weiteren Verschönerung des Freigrafendamms“.

