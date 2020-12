Heute in der Gastro-to-go-Kritik: Lisas Palmengarten an der Herner Straße 335 in Bochum.

Gastronomie Lisas Palmengarten in Bochum: So schmeckt das Essen to go

Bochum BO to go: Zahlreiche Lokale in Bochum richten wegen Corona einen Außer-Haus-Verkauf ein. Heute in unserem Gastro-Check: Lisas Palmengarten.

BO to go: Im Corona-Shutdown bieten viele Restaurants in Bochum einen Abholservice für ihre Gerichte an. Die WAZ testet einige der Angebote. Heute im Check: Lisas Palmengarten.

Kontakt

Draußen lärmt der Verkehr. Drinnen ist Urlaub. Lisas Palmengarten liegt mitten an der viel befahrenen Herner Straße. Doch wer eintritt, genießt Ruhe und Entspannung. Im Erdgeschoss der Bad-Oase Hasenkamp haben Geschäftsführerin Lisa Pötter und ihr Team ein Restaurant mit Ferien-Flair und gehobener Küche etabliert. Doch: , der täglich von 11 bis 21 Uhr angeboten wird? Ein erster Blick auf die Internetseite www.lisas-palmengarten.de stimmt zuversichtlich. Die Karte ist üppig gefüllt. Bestellt werden kann telefonisch oder per Mail. Ein Lieferservice ist ab 15 Euro kostenlos.

Was gibt’s?

Das komplette Palmengarten-Programm mit Suppen, Salaten, Pizza, Pasta und Fleischgerichten. Auch für vegetarische Alternativen, einen Mittagstisch und Kinderteller ist gesorgt. Wir sind zu dritt und entscheiden uns für zwei Lisa-Bestseller: das Champignonrahmschnitzel mit Pommes für 13,50 Euro und das "Putengeschnetzelte Palmengarten" mit Reis für 14,50 Euro. Dritte im Bunde sind die Lachsnudeln für 14,50 Euro.

Lieferung/Abholung

Mittags bestellen wir per Telefon. Abholung um 19 Uhr? "Sehr gerne." Bezahlung per EC-Karte? "Selbstverständlich." Wir sind zehn Minuten früher da. Es regnet. "Sie können gern im Wagen warten. Wir bringen ihnen das Essen raus", sagt die supernette Mitarbeiterin an der provisorischen Außentheke (mit Klingel!), die aus einem VW-Nostalgie-Bulli gefertigt ist. In der Tat: Mit dem 19-Uhr-Glockenschlag der Riemker Kirche wird die prall gefüllte Tüte ins Auto gereicht: "Guten Appetit!"

Verpackung

Im Vergleich zu anderen To-go-Abfallschlachten hält sich der Müll in Grenzen. Die Gerichte schlummern in Kunststoffschachteln. Nur die Rahmsauce für das Schnitzel ist in ein Extra-Schälchen abgefüllt. Bei der Alu-Folie haben es die Palmengärtner etwas zu gut gemeint. Immerhin: Das Essen ist noch ausreichend warm.

Qualität

Lisa hält, was sie verspricht. Die Bandnudeln mit einer XXL-Portion bestem Fjordlachs und pikanter Tomatensauce sind ein Gedicht. Das Geschnetzelte überzeugt mit zartem Putenfleisch, einer fruchtigen Mango-Chutney-Sauce und feinkörnigem Reis. Und das herzhafte Jägerschnitzel aus dem Palmengarten ist längst ein Klassiker. Dreimal pappsatt, hervorragende Qualität, für zusammen 42,50 Euro: nichts, was anspruchsvolle Esser auf die Palme bringen könnte.

Wertung: 4 von 5 Sternen

