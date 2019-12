Bochum. Nach vielen Jahren findet in Bochums bekannter und beliebter Disco Matrix Ende Dezember die letzte Party statt. Konzerte soll es weiterhin geben.

Matrix Bochum: Beliebte Diskothek stellt Partybetrieb ein

„Nach zwei großartigen Jahrzehnten schließen wir unsere Pforten und stellen den Partybetrieb zum 1. Januar 2020 ein.“ Das verkündigt Matrix-Betreiber Dirk Zimmer auf der Facebook-Seite der beliebten Diskothek. Konzerte sollen aber weiterhin in den Räumen an der Hauptstraße 200 in Bochum stattfinden.

Vor der Schließung finden zudem noch drei Partys im Club statt. „Wir sagen ein letztes Mal Danke und verabschieden uns von allen Fans, Freunden und Wegbegleitern der Matrix“, heißt es in dem Facebook-Post.

Matrix Bochum: Nostalgische Kommentare zur Schließung

Die „Letzte Party“ ist am 27. Dezember – mit Pop der 80er und 90er, 2000er-Trash und Neuer Deutscher Welle. Die „Wirklich Letzte Party“ folgt am nächsten Tag, 28. Dezember, mit Musik aus Charts, NuMetal, Hardcore, Metalcore, Deutschrap und Dancehall.

Ein großes Finale gibt es an Silvester, 31. Dezember. „Mit dem ehemaligen Betreiben des Butans lassen wir es zum Jahresende nochmal richtig mit euch krachen“, so Matrix-Betreiber Zimmer bei Facebook.

„Mein halbes Leben habe ich bei euch verbracht“

Die Reaktionen auf die Ankündigung reichen von Betrübnis bis Nostalgie. „Wow. Mein halbes Leben habe ich bei euch verbracht. Viel gelacht und viel gemeckert, aber die unglaublichsten und einen der wichtigsten Menschen in meinem Leben habe ich bei euch kennen gelernt. Ich werd’s vermissen“, kommentiert eine Userin unter dem Post.