Nach Unfall mit Fußgänger - Polizei Bochum sucht Autofahrer

Bochum Nach einem Unfall mit einem Fußgänger sucht die Polizei Bochum einen Autofahrer. Er soll einen 31-jährigen Mann angefahren haben.

Die Bochum sucht einen Autofahrer, der am vergangenen Donnerstag (17.) in Bochum-Weitmar an einem beteiligt war.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ging ein Mann (31) gegen 8.20 Uhr an dem Parkplatz der an der Springorumallee gelegenen Carolinenschule vorbei. Auf der Zufahrt wurde er von einem roten Pkw angefahren, dessen Fahrer den Parkplatz verlassen wollte. Der 31-Jährige klopfte auf die Motorhaube des Wagens und ging dann weiter. Auch der Autofahrer setzte, nachdem er angehalten hatte, seine Fahrt fort.

Fußgänger klagte nach dem Aufprall über Schmerzen

Einige Zeit später klagte der Fußgänger über Schmerzen und ging in die Notaufnahme eines Krankenhauses.

Das Bochumer sucht zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0234/909-5206 nach Zeugen und bittet den Fahrer des roten Pkw darum, sich bei der Polizei zu melden.

