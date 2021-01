Neubau des Lidl-Marktes in Bochum-Hiltrop beginnt im März

Der künftige Lidl-Markt entsteht an der Wiescherstraße in Hiltrop auf dem ehemaligen Pferdehof-Gelände Trösken, genau gegenüber vom Discounter Penny. Baubeginn soll dem Unternehmen zufolge bereits im kommenden März sein.

Bochum-Hiltrop Lidl will die Filiale im Dorf-Hiltrop in Bochum im Spätsommer eröffnen. Nicht alle Anwohner freuen sich auf das zusätzliche Angebot.

Die langjährige Hängepartie um den Lidl-Markt in Bochum-Hiltrop hat ein Ende. Der Discounter will noch im März 2021 mit dem Neubau des Marktes an der Wiescherstraße/Im Brennholt beginnen. Lothar Rungenhagen, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Herne, erklärt auf Anfrage der WAZ über die Pressestelle des Unternehmens: "Auch in Bochum wollen wir unseren Kunden moderne Einkaufsstätten mit attraktiven Einkaufsbedingungen bieten. Daher werden wir an der Wiescherstraße eine neue Filiale mit einem modernen Erscheinungsbild und einer Verkaufsfläche von rund 1.100 Quadratmetern im Spätsommer 2021 eröffnen."

Der Bochumer Bebauungsplan ist rechtskräftig

Die Stadt Bochum bestätigt, dass dem Vorhaben auch von ihrer Seite nichts mehr im Weg steht. "Die Baugenehmigung für den Neubau wurde im März 2020 erteilt. Der Bebauungsplan Nr. 971 ist rechtskräftig", erklärt Sprecher Thomas Sprenger. Allerdings sei der Verwaltung ein Baubeginn bislang noch nicht mitgeteilt worden. Auch lägen aktuell keine Informationen über den geplanten Baubeginn vor.

Lange bremste die Grundstücksfrage den Filialneubau aus. Lidl will auf dem Gelände des Pferdehofbetreibers Trösken bauen. Doch der machte das von einem Grundstückstausch mit der Stadt abhängig. Die Vertragsverhandlungen zogen sich über mehrere Jahre hin. Nun steht fest: Trösken zieht mit seinem Pferdebetrieb nach Havkenscheid. Schon im März 2015 gaben die politischen Gremien grünes Licht für den Lidl-Neubau.

Agrarflächen im Landschaftsschutzgebiet

Trösken wollte seine Fläche an der Wiescherstraße seit langem an den Discounter Lidl verkaufen, der dort seinen neuen Lebensmittelmarkt bauen will. Auch die Stadt brauchte einen Teil seines Grundstücks für den Hochwasserschutz in Hiltrop; dieser Grundstücksabschnitt liegt im Landschaftsschutzgebiet. Die Agrarflächen innerhalb des Landschaftsschutzgebietes sollen für Kompensationsmaßnahmen für die Eingriffe in Natur und Landschaft genutzt werden.

Der Grundstückstausch machte im letzten Jahr dann den Weg frei für die aufwendige Kanalerneuerung, von der Einmündung Im Hagenacker/Dietrich-Benking-Straße bis Im Brennholt. Der ist dringend erforderlich als Entwässerungsmaßnahme, kam es im Dorf Hiltrop doch regelmäßig zu Überschwemmungen bei Starkregen. Ende 2019 war die juristische Hürde beim Bau des neuen Kanals im Dorf Hiltrop genommen: Nach Jahren der Stagnation kam damit Bewegung in die Verhandlungen über den Grundstückstausch zwischen der Stadt Bochum und dem Pferdehofbetreiber Trösken.

Regionale Angebote und Exoten

An der neuen Filiale will Lidl rund 120 Parkplätze ausweisen. Die oberirdischen Parkplätze werden über die Wiescherstraße erschlossen, die Tiefgaragenzufahrt liegt an der Straße „Im Dorf Hiltrop“. Unternehmenssprecherin Isabel Lehmann erklärt: "In der Filiale erwartet unsere Kunden das bewährte Lidl-Sortiment mit rund 4.000 Einzelartikeln. Dazu zählen beispielsweise Frischfisch und -fleisch, Obst und Gemüse mit regionalem Angebot und Exoten, in der Filiale gebackene Brot- und Backwaren sowie Bio- und Fairtrade-Produkte."

Darüber hinaus komme in der Filiale eine energiesparende LED-Beleuchtung zum Einsatz, mit der bis zu 42.000 Kilowattstunden Strom und rund 17 Tonnen Kohlenstoffdioxidausstoß pro Jahr im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung eingespart werden sollen.

Anwohner befürchten mehr Verkehr im Dorf

Doch längst nicht alle Hiltroper freuen sich auf das zusätzliche Nahversorgungsangebot. Bei der Bürgerversammlung im Herbst 2017 jedenfalls wandte sich die Stimmung einiger Teilnehmer gegen das Bauvorhaben. In erster Linie befürchten die Anwohner zusätzliche Verkehrsbelastungen.

Bezirksbürgermeister Henry Donner (SPD) will in einer der nächsten Sitzungen des Bezirks Nord das Vorhaben noch einmal zum Thema machen. "Es geht noch um einige Details wie etwa den Bau eines Fußgängerweges an der Wiescherstraße, der Teil des Bebauungsplans ist."

