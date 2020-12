Bochum: Jugendliche zünden Pyrotechnik auf geparktem Auto

Bochum Ein geparktes Auto ist in Bochum-Wattenscheid durch Pyrotechnik beschädigt worden. Die Polizei sucht nun nach unbekannten Jugendlichen.

Unbekannte Jugendliche haben in Bochum-Wattenscheid ein geparktes Auto mit Pyrotechnik beschädigt.

Nach Polizeiangaben ereignete sich die Sachbeschädigung in den späten Montagabendstunden (28. Dezember) zwischen 21.30 und 23.20 Uhr an der Kirchstraße in Höhe Hausnummer 43. Durch die Pyrotechnik geriet ein Teil der Kunststoffverkleidung oberhalb der Motorhaube in Brand. Anwohner konnten das Feuer selbstständig löschen.

Täter können von Zeugen kaum beschrieben werden

Die Jugendlichen flüchteten. Einer trug eine braune Jacke. Eine weitere Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Das Kriminalkommissariat 11 bittet unter der Rufnummer 0234/909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

